Skin Cancer: चेहरे..हाथों पर नहीं, शरीर की इन छिपी जगहों पर भी हो सकता है स्किन कैंसर, जानकर चौंक जाएंगे आप

Skin Cancer: स्किन कैंसर सिर्फ चेहरे या हाथों पर ही नहीं होता. नाखूनों के नीचे, सिर की त्वचा, तलवों और आंखों के आसपास भी स्किन कैंसर होने का खतरा हो सकता है. आज हम आपको उन छिपी जगहों के बारे में बताएंगे, जिनमें स्किन कैंसर पनप सकता है.

स्किन कैंसर सिर्फ उन हिस्सों को प्रभावित नहीं करता है जो धूप के कॉन्टैक्ट में आते हैं. (Photo: ITG)
पूरी दुनिया में कैंसर नाम की घातक बीमारी हर साल लोगों की मौत की वजह बनती है. कैंसर कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक स्किन कैंसर है. अक्सर जब भी स्किन कैंसर की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उससे इंफेक्ट होने वाली जगहों में चेहरा, गर्दन या हाथ-पैर ही आते हैं. अमूमन लोग यही सोचते हैं कि जहां धूप ज्यादा लगती है, वहीं स्किन कैंसर का खतरा होता है. लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है. स्किन कैंसर शरीर के उन हिस्सों में भी हो सकता है, जिन पर सूरत की किरणें नहीं पड़ती. इसके साथ ही ऐसी जगहें भी जिनके ऊपर हम रोज ध्यान ही नहीं दे पाते हैं.

डॉक्टर्स का कहना है कि लोग इतने लापरवाह होते हैं कि इन जगहों को कभी चेक ही नहीं करते. अगर उनके शरीर पर कोई छोटा धब्बा होता है, कहीं की स्किन का रंग बदलता है या घाव होता है, तो वे उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसी लापरवाही की वजह से स्किन कैंसर देर से पकड़ में आता है. आज हम आपको शरीर की उन चौंकाने वाली जगहों के बारे में, जहां स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है.

1. नाखूनों के नीचे: शायद ही कोई जानता हो कि नाखूनों के नीचे भी स्किन कैंसर हो सकता है. अगर नाखून के नीचे काली या भूरी लाइन दिखें, जो धीरे-धीरे फैलती जाए, तो इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. कई बार लोग इसे चोट या दाग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ये स्किन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. 

2. हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे: हथेलियों और तलवों पर भी स्किन कैंसर हो सकता है, जबकि ये जगहें सूरज की रोशनी में ज्यादा रहती ही नहीं. यहां दिखने वाले काले धब्बे या एबनॉर्मल निशान खतरे का संकेत हो सकते हैं.

3. सिर की त्वचा (स्कैल्प): सिर पर बाल होने की वजह से लोग स्कैल्प पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. लेकिन बालों के नीचे छिपे हुए घाव या धब्बे स्किन कैंसर का कारण बन सकते हैं. खासतौर पर जिन लोगों के बाल पतले हैं या उन्हें गंजेपन की समस्या हो, उन्हें स्किन कैंसर होने के जोखिम ज्यादा रहता है. 

4. होंठों पर: हैरान करने वाली बात ये है कि होंठों पर भी स्किन कैंसर हो सकता है. लंबे समय तक धूप में रहने से होंठों, खासकर निचले होंठ पर स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. अगर होंठों पर बार-बार चोट लगने जैसा घाव बने या रंग बदलता नजर आए, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

5. आंखों और पलकों के आसपास: आंखों की पलकों या आंखों के आसपास की स्किन को भी स्किन कैंसर इंफेक्ट कर सकता है. आंखों के पास लंबे समय तक बने रहने वाले दाग या सूजन को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.

6. पैरों की उंगलियों के बीच और छिपी जगहें: स्किन कैंसर पैरों की उंगलियों के बीच, स्किन की सिलवटों या शरीर की अन्य छिपी जगहों पर भी हो सकता है. ये वो जगहें हैं, जिन्हें लोग आमतौर पर कभी चेक नहीं करते.

---- समाप्त ----
