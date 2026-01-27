scorecardresearch
 
तौलिये की भी होती है Expiry Date! जानिए कब बदलना हो जाता है जरूरी

तौलियों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. जानिए तौलिया कितने साल में बदलना चाहिए.

नहाने वाले तौलिये को 2-3 साल तक इस्तेमाल करना ठीक रहता है. (Photo: ITG)

कहते हैं इस दुनिया में हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है. चाहे फिर वो कोई खाने की चीज हो, कोई रिश्ता हो या फिर तौलिया. पहली लाइन में तौलिये का नाम पढ़कर हैरानी हुई? अगर हां, तो ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सच है. आपके तौलिये की भी एक 'एक्सपायरी डेट' होती है, जिसके बाद उसे इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. 

बहुत से लोग सालों तक एक ही तौलिया इस्तेमाल करते रहते हैं. जब तक वो फट न जाए या बहुत ही खराब न दिखने लगे, तब तक तौलिया बदलने का ख्याल ही नहीं आता. लेकिन कुछ टाइम बाद तौलिया इस्तेमाल करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पुराने तौलिये हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. समय के साथ तौलिया नमी और बैक्टीरिया सोख लेता है, जिससे स्किन में इंफेक्शन या एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तौलिया कितने समय तक इस्तेमाल करना सही है और कब उसे बदल देना चाहिए.

क्या सच में तौलियों की एक्सपायरी डेट होती है?
ज्यादातर लोग एक्सपायरी डेट देखने के लिए चीजों पर लगा लेबल देखते हैं और सोचते हैं कि तौलिये पर तो किसी तरह का कोई लेब नहीं लगता होता तो ये खराब नहीं होता. लेकिन ऐसा नहीं है. तौलियों पर भले ही कोई तारीख न लिखी हो, लेकिन समय के साथ उनकी क्वालिटी जरूर खराब हो जाती है. बार-बार गीला होने, ठीक से न सूखने और लगातार इस्तेमाल की वजह से तौलियों में बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. ऐसे में पुराना तौलिया साफ दिखने के बावजूद भी गंदा हो सकता है.

तौलिया कितने साल तक चल सकता है?
अब सवाल ये है कि तौलिया कितनी समय में खराब हो जाता है या कितने साल तक चल सकता है? तो बता दें कि तौलिये की उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे और कितनी बार इस्तेमाल करते हैं.

नहाने वाले तौलिये: अगर उस तौलिये की बात करें जिसे आप नहाते वक्त इस्तेमाल करते हैं तो ये आमतौर पर 2 से 3 साल तक ठीक रहते हैं. अगर तौलिये की क्वालिटी अच्छी है और इसे सही तरीके से धोया-सुखाया जाता है, तो 4–5 साल तक भी चल सकता है.

हाथ और चेहरा पोंछने वाले तौलिये: हाथ और चेहरा पोंछने वाले तौलियों का नहाने वाले तौलिये के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इन्हें 1 से 2 साल में बदल देना बेहतर होता है.

क्या हैं तौलिया खराब होने के संकेत?
अगर आपके तौलिये में ऐसे कुछ संकेत दिखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो खराब हो चुका है और नया तौलिया लेने का वक्त आ गया है.

1. धोने के बाद भी बदबू आना: अगर आपको तौलिये से धोने के बाद भी बदबू आ रही है तो ये बैक्टीरिया या फंगस की निशानी हो सकती है.

2. खुरदुरा और सख्त हो जाना: अगर आपका तौलिया खुरदुरा और बहुत ज्यादा सख्त हो गया है तो उसे तुरंत बदल लें. पुराना तौलिया स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है.

3. पानी ठीक से न सोखना: अगर तौलिया शरीर सुखाने में समय ले रहा है, तो उसकी फाइबर खराब हो चुकी है.

4. रंग उड़ जाना या कपड़ा पतला होना: अगर आपके तौलिये का कलर उड़ चुका है यानी फेड हो चुका है तो ये एक साफ संकेत है कि अब तौलिया बदलने का समय आ गया है.

---- समाप्त ----
