Methi dana Benefits: फूला हुआ पेट 30 दिन में होगा अंदर, रोज सुबह पिएं मेथी दाना का पानी

Methi dana Benefits: मेथी दाना आमतौर पर मसाले के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण शरीर की कई दिक्कतों को दूर कर सकते हैं. खासतौर पर वजन कम करने के मामले में मेथी दाना काफी फायदेमंद हो सकती है.

मेथी दाना के फायदे (Photo: ITG)
Methi dana Benefits: मेथी दाना हर रसोई में पाया जाता है जिसका इस्तेमास मसाले के तौर पर होता है लेकिन क्या आपको पता है कि मेथीदाना औषधीय गुणों से भरपूर होती है. आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है. अगर आप लगातार हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ 30 दिनों तक रोज सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीते हैं तो यह आपके शरीर के अंदरूनी तंत्र को पूरी तरह साफ करने, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने, डाइजेशन सुधारने और वजन कम करने में मदद कर सकता है. 

1. ब्लड शुगर पर नियंत्रण
मेथी के दानों में मौजूद 'गैलेक्टोमैनन' और फाइबर खून में शुगर के अवशोषण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं. 30 दिनों तक इसका सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार होता है जिससे बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक वरदान की तरह काम करता है.

2. तेजी से घटेगा वजन 
मेथी का पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. इसमें घुलनशील फाइबर होता है, जिसे पीने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती. जब आप 15 दिनों तक नियमित रूप से इसे पीते हैं, तो शरीर में जमा जिद्दी चर्बी (खासकर पेट की चर्बी) धीरे-धीरे गलने लगती है. यह शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल कर नेचुरल वेट लॉस में मदद करता है.

3. पाचन तंत्र के लिए रामबाण
अगर आपको कब्ज, गैस या एसिडिटी की पुरानी समस्या है, तो मेथी का पानी आपके लिए चमत्कार कर सकता है. यह पाचन अग्नि को तेज करता है और आंतों की सफाई करता है. 15 दिन पूरे होते-होते आप महसूस करेंगे कि आपका पेट हल्का रहने लगा है और अपच की समस्या खत्म हो रही है.

कैसे करें मेथी दाने का सेवन 
एक चम्मच मेथी दानों को एक गिलास पानी में रातभर के लिए भिगो दें. सुबह इस पानी को छान लें और हल्का गुनगुना करके खाली पेट पिएं. बेहतर रिजल्ट के लिए आप भीगी हुई मेथी को चबाकर भी खा सकते हैं.

