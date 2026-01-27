scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

36 की उम्र में ऐसे फिट रहती हैं 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस सोनम बाजवा, खुद बताया अपना फिटनेस सीक्रेट

पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने इंटरव्यू में अपनी फिटनेस रूटीन और डाइट के बारे में बताया कि कैसे वे हेल्थ इश्यू के बाद भी वर्कआउट और वॉकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हैं.

Advertisement
X
सोनम बाजवा ने मूवी में पंजाबी महिला का ही किरदार निभाया है. (Photo: Instagram/sonambajwa)
सोनम बाजवा ने मूवी में पंजाबी महिला का ही किरदार निभाया है. (Photo: Instagram/sonambajwa)

Sonam bajwa fitness secret: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई मूवी बॉर्डर 2 (Border 2) में दिलजीत दोसांझ यानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की पत्नी मंजीत का किरदार निभा रही हैं. सोनम पंजाबी हैं और उन्होंने फिल्म में भी एक पंजाबी महिला का ही किरदार निभाया है. सोनम की एक्टिंग की तो तारीफ हो रही है, साथ ही हमेशा की तरह उनकी फिटनेस भी इस मूवी में दिखाई दे रही है. तो आइए जानते हैं कि 36 साल की सोनम इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद कैसे फिट रहती हैं.

सोनम बाजवा का फिटनेस रूटीन

No photo description available.

सोनम बाजवा ने कुछ समय पहले दिए इंटरव्यू में बताया था, 'मैं झूठ नहीं बोलूंगी पिछले 2-3 साल से मुझे कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे इसलिए मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूं. मैंने पिछले काफी समय से वेट लिफ्टिंग नहीं की है लेकिन फिर से अपने रूटीन पर आने की कोशिश कर रही हूं.'

सम्बंधित ख़बरें

Dhurandhar ott release could impact Border 2 craze in theatres
Dhurandhar ने OTT पर किया धमाका तो थिएटर्स में Border 2 तक पहुंचेगी आंच!
Are you looking for batting
बॉर्डर 2 की टीम ने एक साथ खेला क्रिकेट
Mona (Photo: ITG)
'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस ने महज 6 महीने में घटाया था 15 KG वजन, बस किए ये 2 काम
border 2 tops all time monday, but coould not beat pathaan top republic day collection
सनी देओल की Border 2 ने मंडे को मचाया गदर, पर नहीं तोड़ पाई शाहरुख का ये रिकॉर्ड!
bhushan kumar reveals story of dharmendra tribute with sunny deol credit in border 2
Border 2 में सिर्फ पिता धर्मेंद्र का नाम चाहते थे सनी, इस वजह से देना पड़ा अपना नाम

'जब मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं करीब 1 घंटा वॉक करूं और स्ट्रेचिंग भी कर लूं . लेकिन ध्यान रखती हूं कि लगभग 10 हजार कदम चल लूं. मुझे वेट लिफ्टिंग करना भी काफी पसंद है लेकिन मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करती हूं.'

रोजाना 10 हजार कदम चलने के फायदे

  • रोजाना 10 हजार कदम चलने से काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन कम होता है.
  • पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है.
  • पैदल चलने से पैर और कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं और उनके मसल्स भी टोन होते हैं.
  • पैदल चलने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और डायबिटीज का जोखिम कम होता है.

सोनम बाजवा का डाइट रूटीन

(Photo: Instagram/Sonambajwa)

सोनम ने बताया था कि वह अपने दिन की शुरुआत खूब पानी और एक कप ब्लैक कॉफी से करती हैं. ब्रेकफास्ट में वह मूंग दाल या बेसन चिल्ला जैसी हल्की मील लेती हैं और सुबह हैवी कार्बोहाइड्रेट से परहेज करती हैं.

Advertisement

दोपहर के भोजन में आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें लेती हैं जिसमें हरी सब्जियों पर खास फोकस रहता है. तली हुई चीजों से वह बचती हैं और देर रात खाने से बचती हैं. हालांकि सोनम का यह भी मानना है कि वह डाइटिंग नहीं करतीं सिर्फ बैलेंस मील लेने का ध्यान रखती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement