36 की उम्र में ऐसे फिट रहती हैं 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस सोनम बाजवा, खुद बताया अपना फिटनेस सीक्रेट

Sonam bajwa fitness secret: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई मूवी बॉर्डर 2 (Border 2) में दिलजीत दोसांझ यानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की पत्नी मंजीत का किरदार निभा रही हैं. सोनम पंजाबी हैं और उन्होंने फिल्म में भी एक पंजाबी महिला का ही किरदार निभाया है. सोनम की एक्टिंग की तो तारीफ हो रही है, साथ ही हमेशा की तरह उनकी फिटनेस भी इस मूवी में दिखाई दे रही है. तो आइए जानते हैं कि 36 साल की सोनम इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद कैसे फिट रहती हैं.

सोनम बाजवा ने कुछ समय पहले दिए इंटरव्यू में बताया था, 'मैं झूठ नहीं बोलूंगी पिछले 2-3 साल से मुझे कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे इसलिए मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूं. मैंने पिछले काफी समय से वेट लिफ्टिंग नहीं की है लेकिन फिर से अपने रूटीन पर आने की कोशिश कर रही हूं.'

'जब मेरा वर्कआउट नहीं हो पाता तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं करीब 1 घंटा वॉक करूं और स्ट्रेचिंग भी कर लूं . लेकिन ध्यान रखती हूं कि लगभग 10 हजार कदम चल लूं. मुझे वेट लिफ्टिंग करना भी काफी पसंद है लेकिन मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करती हूं.'

रोजाना 10 हजार कदम चलने के फायदे

रोजाना 10 हजार कदम चलने से काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन कम होता है.

पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है.

पैदल चलने से पैर और कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं और उनके मसल्स भी टोन होते हैं.

पैदल चलने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और डायबिटीज का जोखिम कम होता है.

सोनम बाजवा का डाइट रूटीन

(Photo: Instagram/Sonambajwa)

सोनम ने बताया था कि वह अपने दिन की शुरुआत खूब पानी और एक कप ब्लैक कॉफी से करती हैं. ब्रेकफास्ट में वह मूंग दाल या बेसन चिल्ला जैसी हल्की मील लेती हैं और सुबह हैवी कार्बोहाइड्रेट से परहेज करती हैं.

दोपहर के भोजन में आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें लेती हैं जिसमें हरी सब्जियों पर खास फोकस रहता है. तली हुई चीजों से वह बचती हैं और देर रात खाने से बचती हैं. हालांकि सोनम का यह भी मानना है कि वह डाइटिंग नहीं करतीं सिर्फ बैलेंस मील लेने का ध्यान रखती हैं.



