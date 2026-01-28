scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sonam bajwa diet secret: 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस सोनम बाजवा को बेहद पसंद है गोभी पराठा! ये है उनकी सीक्रेट डाइट

पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने अपनी पसंदीदा डाइट और पंजाबी पराठों के प्रति लगाव के बारे में कई इंटरव्यू में बताया है. वह कैसे अपनी डाइट मेंटेन करती हैं, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
सोनम बाजवा पंजाबी एक्ट्रेस हैं. (Photo: Instagram/Sonambajwa)
सोनम बाजवा पंजाबी एक्ट्रेस हैं. (Photo: Instagram/Sonambajwa)

Sonam Bajwa diet secret: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई मूवी बॉर्डर 2 (Border 2) में नजर आ रही हैं. मूवी में वह दिलजीत दोसांझ यानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की पत्नी मंजीत का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में सोनम एक पंजाबी महिला का किरदार निभा रही हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह खाने की काफी शौकीन हैं लेकिन फिर भी वह अपनी फिटनेस को मेंटेन रखती हैं. कई इंटरव्यू में सोनम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में भी बता चुकी हैं कि उन्हें खाने में क्या पसंद है और कैसे वह अपनी फिटनेस मेंटेन करती हैं.

सोनम की पसंदीदा चीजें क्या हैं?

(Photo: Instagram/Sonambajwa)

सोनम बाजवा का कहना है कि उन्हें पंजाबी पराठों से काफी लगाव है. बचपन में वे काफी पराठे खाती थीं लेकिन अब बिजी लाइफ, फिटनेस के कारण उन्होंने अपनी डाइट में कुछ परिवर्तन भी कर लिए हैं. 

पराठों के ऊपर सोनम ने इंटरव्यू में कहा था, 'मैं पराठों के साथ बड़ी हुई हूं. हर दिन एक अलग स्वाद होता था, आलू से लेकर मूली, दाल और यहां तक ​​कि पपीते तक के पराठे भी मैंने खाए हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

sonam bajwa border 2
36 की उम्र में ऐसे फिट रहती हैं 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस सोनम! खुद बताया फिटनेस सीक्रेट
KL Rahul With Family
Film Border-2 की स्क्रीनिंग में छाए KL.Rahul!
Border 2 Movie Review
Review: 'घर से निकले जो राम कभी न लौटे', इमोशनल कहानी में छाए सनी
Sonam Bajwa
Border 2: Diljit की दुल्हन बनीं Sonam Bajwa, जानें...
Sonam Bajwa in Border 2
'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ की दुल्हन बनीं सोनम बाजवा, लाल जोड़े में दिखीं खूबसूरत, Photos

हालांकि सोनम ने पराठे खाना अभी भी पूरी तरह नहीं छोड़ा है. वह अभी भी कभी-कभार अपने पसंदीदा पराठे खाती हैं लेकिन वह अब सिर्फ 15 दिन में 1 बार ही पराठे खाना पसंद करती हैं. इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं पराठों से पूरी तरह परहेज नहीं कर सकती, खासकर जब मैं पंजाब में होती हूं.'

Advertisement

कैसे पराठे हैं पसंद?

सोनम को देसी पंजाबी खाना काफी पसंद है. उनकी सबसे पसंदीदा चीज है अलग-अलग तरह के परांठे, खासतौर पर गोभी के. इसके अलावा मूंग दाल चिल्ला देसी मक्खन के साथ खाना उन्हें काफी पसंद है. उनकी फैमिली पराठे की फिलिंग को अलग-अलग तरह से बनाती थी जो उन्हें काफी पसंद है. इसमें पपीते का पराठा और दाल का पराठा काफी अच्छा होता था.

सोनम की डाइट

सोनम ने बताया था कि वह अपने दिन की शुरुआत खूब पानी और एक कप ब्लैक कॉफी से करती हैं. ब्रेकफास्ट में वह मूंग दाल या बेसन चिल्ला जैसी हल्की मील लेती हैं और सुबह हैवी कार्बोहाइड्रेट से परहेज करती हैं.

दोपहर के भोजन में आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें लेती हैं जिसमें हरी सब्जियों पर खास फोकस रहता है. तली हुई चीजों से वह बचती हैं और देर रात खाने से बचती हैं. हालांकि सोनम का यह भी मानना है कि वह डाइटिंग नहीं करतीं सिर्फ बैलेंस मील लेने का ध्यान रखती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement