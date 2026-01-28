Sonam bajwa diet secret: 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस सोनम बाजवा को बेहद पसंद है गोभी पराठा! ये है उनकी सीक्रेट डाइट

Sonam Bajwa diet secret: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई मूवी बॉर्डर 2 (Border 2) में नजर आ रही हैं. मूवी में वह दिलजीत दोसांझ यानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की पत्नी मंजीत का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में सोनम एक पंजाबी महिला का किरदार निभा रही हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह खाने की काफी शौकीन हैं लेकिन फिर भी वह अपनी फिटनेस को मेंटेन रखती हैं. कई इंटरव्यू में सोनम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में भी बता चुकी हैं कि उन्हें खाने में क्या पसंद है और कैसे वह अपनी फिटनेस मेंटेन करती हैं.

सोनम की पसंदीदा चीजें क्या हैं?

(Photo: Instagram/Sonambajwa)

सोनम बाजवा का कहना है कि उन्हें पंजाबी पराठों से काफी लगाव है. बचपन में वे काफी पराठे खाती थीं लेकिन अब बिजी लाइफ, फिटनेस के कारण उन्होंने अपनी डाइट में कुछ परिवर्तन भी कर लिए हैं.

पराठों के ऊपर सोनम ने इंटरव्यू में कहा था, 'मैं पराठों के साथ बड़ी हुई हूं. हर दिन एक अलग स्वाद होता था, आलू से लेकर मूली, दाल और यहां तक ​​कि पपीते तक के पराठे भी मैंने खाए हैं.'

हालांकि सोनम ने पराठे खाना अभी भी पूरी तरह नहीं छोड़ा है. वह अभी भी कभी-कभार अपने पसंदीदा पराठे खाती हैं लेकिन वह अब सिर्फ 15 दिन में 1 बार ही पराठे खाना पसंद करती हैं. इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं पराठों से पूरी तरह परहेज नहीं कर सकती, खासकर जब मैं पंजाब में होती हूं.'

कैसे पराठे हैं पसंद?

सोनम को देसी पंजाबी खाना काफी पसंद है. उनकी सबसे पसंदीदा चीज है अलग-अलग तरह के परांठे, खासतौर पर गोभी के. इसके अलावा मूंग दाल चिल्ला देसी मक्खन के साथ खाना उन्हें काफी पसंद है. उनकी फैमिली पराठे की फिलिंग को अलग-अलग तरह से बनाती थी जो उन्हें काफी पसंद है. इसमें पपीते का पराठा और दाल का पराठा काफी अच्छा होता था.

सोनम की डाइट

सोनम ने बताया था कि वह अपने दिन की शुरुआत खूब पानी और एक कप ब्लैक कॉफी से करती हैं. ब्रेकफास्ट में वह मूंग दाल या बेसन चिल्ला जैसी हल्की मील लेती हैं और सुबह हैवी कार्बोहाइड्रेट से परहेज करती हैं.

दोपहर के भोजन में आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें लेती हैं जिसमें हरी सब्जियों पर खास फोकस रहता है. तली हुई चीजों से वह बचती हैं और देर रात खाने से बचती हैं. हालांकि सोनम का यह भी मानना है कि वह डाइटिंग नहीं करतीं सिर्फ बैलेंस मील लेने का ध्यान रखती हैं.

