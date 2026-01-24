scorecardresearch
 
Hair Health: बाल बांधकर सोएं या खोलकर? क्या है ज्यादा बेहतर, ज्यादातर महिलाएं नहीं जानतीं सही जवाब

अक्सर महिलाओं को यह कनफ्यूजन रहता है कि बालों को बांधकर सोना चाहिए या खोलकर. वास्तव में बालों के साथ छोटी गलती भी उन पर बुरा असर डालती है. ऐसे में यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि बालों के लिए क्या ज्यादा अच्छा है.

सोते समय बाल खोलकर सोएं या बांधकर (ITG)

हर महिला के लिए उसके बाल बेहद प्रिय होते हैं. बाल केवल महिला की सुंदरता ही नहीं आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि रात को सोने का सही तरीका आपके बालों की हेल्थ को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है. अक्सर मन में यह सवाल आता है कि बालों को बांधकर सोना चाहिए या खोलकर? ज्यादातर लोग इसका सही जवाब नहीं जानते जिसके कारण बाल टूटने और झड़ने लगते हैं.

खोलकर सोएं या चोटी बनाएं

घने, चमकदार और स्वस्थ बाल महिला और पुरुष दोनों के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं. यही वजह है कि महिलाएं इनकी देखभाल के लिए महंगे प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक सब कुछ आजमाती हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि बालों के लिए क्या ज्यादा अच्छा है.

बाल खोलकर सोने के फायदे और नुकसान

रात को बाल खोलकर सोने से उनमें हवा लगती है जिससे आपकी स्कैल्प को सांस लेने में आसानी होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहता है.  

लेकिन नुकसान ये है कि अगर आप बाल पूरी तरह खोलकर सोती हैं तो तकिए के साथ घर्षण (friction) के कारण बाल उलझ सकते हैं. इससे बाल दोमुंहे हो जाते हैं और सुबह कंघी करते समय ज्यादा टूटते हैं. लंबे, ड्राई और घुंघराले बालों के साथ यह दिक्कत और ज्यादा रहती है.

कसकर बांधने के खतरे 

बालों को बहुत टाइट रबर बैंड या चोटी में बांधकर सोना भी नुकसानदेह है. इससे बालों की जड़ों पर दबाव पड़ता है जिसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहा जा सकता है जिससे बाल जड़ से कमजोर होकर गिरने लगते हैं.

सबसे अच्छा तरीका है ढीली चोटी 

विशेषज्ञों के अनुसार, रात को बालों को एक ढीली चोटी में बांधकर सोना सबसे फायदेमंद है. यह बालों को उलझने से बचाता है और उनका नेचुरल टेक्सचर बरकरार रखता है.

सिल्क या साटन के तकिए

सूती के कवर के बजाय सिल्क के पिलो कवर का इस्तेमाल करें. यह घर्षण कम करता है और बालों की नमी को सोखने से रोकता है.

पूरी तरह सुखाकर सोएं 

कभी भी गीले बालों में न सोएं. गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं और सोते समय मुड़ने या रगड़ खाने से बीच से टूट जाते हैं.

मेटल फ्री रबर बैंड 

रात को बालों के लिए हमेशा कपड़े वाले सॉफ्ट स्क्रंची का उपयोग करें जिनमें मेटल न लगा हो.

---- समाप्त ----
