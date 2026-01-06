Shikhar Dhawan Fitness: शिखर धवन की फिटनेस का 'गब्बर राज'... 39 साल की ऐसे मेंटेन किए 6 पैक एब्स

Shikhar Dhawan Fitness Secret:भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन अपनी दूसरी शादी के कारण चर्चा में बने हुए हैं. खबरें आ रही हैं कि वह अगले महीने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी करने जा रहे हैं. हमेशा से दमदार प्लेयर रहे 'गब्बर' अपनी स्टाइल और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. वह 39 साल के हैं लेकिन अभी भी सबकुछ खाते हुए अपने सिक्स पैक एब्स मेंटेन किए हुए हैं. वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना काफी मुश्किल होता जाता है लेकिन शिखर उन लोगों में से एक हैं जो अभी भी वैसे ही हैं जैसे वे इंडियन क्रिकेट टीम में बल्लेबाजी करते समय लगते थे.



कई इंटरव्यूज में शिखर ने अपनी फिटनेस के बारे में बात की है जिन्हें आज के समय में कोई भी फॉलो कर सकता है और अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकता है. तो आइए शिखर धवन की फिटनेस के कुछ 'गब्बर' राज भी जान लीजिए.

वेट ट्रेनिंग और कार्डियो

शिखर ने इंटरव्यू में बताया था, 'मैं रोजाना जिम जाता हूं ताकि मैं अपनी फिटनेस का पूरा फायदा उठा सकूं. मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि मुझे छाती चौड़ी करके चलना है, अच्छा दिखना है इसलिए 11 साल की उम्र से ही मैं जिम जाने लगा था. वही कंसिस्टेंसी अभी तक जारी है. मैं हफ्ते में 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग करता हूं और 1-2 सेशन कार्डियो के भी करता हूं.'

'वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, योग और मोबिलिटी मेरे वर्कआउट रूटीन में शामिल हैं. वर्कआउट से दौरान 30 मिनट का वॉर्मअप और कूलडाउन सेशन भी होता है.'

डाइट और खान पान

शिखर धवन को देसी खाना ही हमेशा से पसंद रहा है. लेकिन वह अपनी डाइट पर काफी कंट्रोल रखते हैं. कैलोरी काउंट करते हुए वे अपने प्रोटीन इंटेक का पूरी तरह ध्यान रखते हैं और मीठा बिल्कुल नहीं खाते. प्रोटीन रिच फूड, लो कार्ब और मॉड्यूरेट हेल्दी फैट वाली डाइट से ही उन्होंने अपनी फिजिक मेंटेन की हुई है. हालांकि उन्हें आलू पराठा खाना काफी पसंद है. लेकिन वो जब भी इसे खाते हैं तो वे पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हैं. ताकि वे पराठों का टेस्ट भी ले सकें और कैलोरीज भी मेंटेन कर पाएं.

हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देना

शिखर हमेशा से कहते आए हैं, 'मेरे जीवन का मूलमंत्र है खुश रहना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना.'

शिखर कहते हैं, 'किसी भी खिलाड़ी के लिए सही रवैया यही है कि वह खेल में अपना शत प्रतिशत दे. चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हों या मैच खेल रहे हों. नियमों को फॉलो करें और अपनी बेस्ट परफॉर्मंस दें.' मेरी इस सोच ने मुझे हमेशा से ही हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है.'

हमेशा खुश और पॉजिटिव रहें

शिखर की लाइफ जर्नी से एक बात जरूर सीखने मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को यदि आप एक्सेप्ट करते हुए खुश रहते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता. शिखर के करियर में उतार चढ़ाव आए, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आईं लेकिन शिखर को हमेशा पॉजिटिव ही देखा गया.

ये माइंडसेट इंसान को स्ट्रेस से दूर रखता है जिससे बॉडी पर कार्टिसोल हार्मोन हावी नहीं होने देता. नहीं तो आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेस में रहने से इंसान की बॉडी ग्रोथ नहीं करती बल्कि मसल्स लॉस की स्थिति में जाने लगती है.

कोच की सुनें

शिखर ने 'द रणबीर पॉडकास्ट' में बताया था, 'कभी भी किसी को देखकर उसके रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहिए. जैसे विराट का रूटीन अलग है और मेरा अलग है क्योंकि दोनों की बॉडी अलग-अलग है. हो सकता है विराट जो एक्सरसाइज आसानी से कर ले मुझे उस एक्सरसाइज को करने से पहले अधिक मोबिलिटी पर ध्यान देना हो क्योंकि मेरी बॉडी स्टिफ (अकड़ी हुई) है. इसलिए हमेशा अपने कोच की सुनें. वो आपको आपके शरीर के हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज और दूसरी चीजें बताएंगे.'

