एक पत्ता...तीन फायदे! सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताया किस तरह खाने से बाल..हड्डियां होंगी मजबूत और स्किन करेगी शाइन

आजकल हर किसी की सबसे बड़ी टेंशन में झड़ते बाल, कमजोर हड्डियों और रूखी-बेजान स्किन बनती जा रही है. इनमें से कोई भी परेशानी जैसे ही लोगों को परेशान करती है, वैसे ही वे सबसे पहले बाजार से महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने निकल जाते हैं. दरअसल, लोग महंगे-मेहंगे तेल, सीरम, शैंपू, कंडीशनर, दवाएं और क्रीम्स…के आने वाले विज्ञापनों पर इतना यकीन करते हैं कि उन्हें अपने बालों, हड्डियों और स्किन की हर समस्या का इलाज सिर्फ इनमें नजर आने लगता है. लेकिन क्या आपको पता है कि बालों, हड्डियों और स्किन की समस्याओं को हल करने के इस पूरे झंझट में आप एकदम सही चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं?

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की मानें तो बालों, हड्डियों और स्किन की को ताकतवर बनाने के लिए किसी भी महंगी बॉटल की नहीं, बल्कि एक हरी सब्जी में छिपी है. जी हां, रुजुता बालों के टूटने से लेकर हड्डियों को मजबूत करने और स्किन को जवां बनाए रखने तक के लिए खास तौर पर एक देसी पत्तेदार साग खाने की सलाह देती हैं, जिसे आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. ये पत्तेदार साग क्या है और कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं.



बालों के लिए जादुई है ये पत्ते

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल रील्स में तरह-तरह के नुस्खों और सुपरफूड्स की बातें होती हैं, लेकिन असली ब्यूटी फूड्स कभी ट्रेंड नहीं करते. ऐसा हमारा नहीं बल्कि रुजुता का कहना है. ये ब्यूटी फूड्स ऐसे होते हैं, जो पीढ़ियों से आपकी रसोई में मौजूद हैं. रुजुता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर याद दिलाया कि असली हेल्थ और ब्यूटी घर में ही मिलती है.

रुजुता ने साधारण से हरे पत्तों की बात की, जो आपकी बालों के लिए जादुई साबित हो सकते हैं. इसके साथ ही आपकी स्किन हेल्थ को भी बूस्ट कर सकते हैं. ये पत्ते शेपू (डिल के पत्ते) हैं. ये दिखने में नाजुक, पतले और खुशबूदार होते हैं. इनका स्वाद सौंफ जैसा होता है और ये कड़वे भी कम होते हैं.



बालों और स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है शेपू?

रुजुता दिवेकर कहती हैं, 'शेपू वो हरी सब्जी है जिसके बारे में रील्स और सोशल मीडिया पर बहुत कम बात होती है.' भारतीय घरों में इसे खासतौर पर बच्चे के जन्म के बाद खाने की सलाह दी जाती रही है. इसके पीछे वजब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि पोषण भी है. शेपू बालों की जड़ों को मजबूत करता है और झड़ने से रोकने में मदद करता है. ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को हेल्दी बनाता है. साथ ही, ये स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है.

रुजुता की मानें तो शेपू स्ट्रेस कम करने और नींद को बेहतर बनाने में भी फायदेमंद है. इसके नियमित सेवन से एनर्जी भी बढ़ती है, जिससे शरीर और मन दोनों बैलेंस रहते हैं. इसमें विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और स्किन की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं.



हड्डियों के लिए भी फायदेमंद

कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन K से भरपूर शेपू आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार है. ये हड्डियों को मजबूत रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा कम करता है. इसलिए ये प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद बताया जाता है.



डाइट में कैसे शामिल करें शेपू?

अगर आपको लगता है कि शेपू खाना या बनाना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप इसे अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि इसे ज्यादा मात्रा में खाना भी जरूरी नहीं है. थोड़ी सी मात्रा में शेपू को खाना भी फायदेमंद हो सकता है.

आप शेपू की सब्जी बनाकर खा सकते हैं.

इसे पराठे या थेपले में मिलाकर भी खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है.

दाल या करी में थोड़ा सा शेपू डालकर स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाया जा सकता है.

इसके अलावा, इसे पकौड़े या भाजी के रूप में भी तैयार किया जा सकता है.

रुजुता दिवेकर के अनुसार, शेपू को विटामिन सी और बी12 वाले फूड्स के साथ खाने से और ज्यादा फायदा मिलता है. उन्होंने अपना पसंदीदा कॉम्बिनेशन भी बताया. उन्हें शेपू के पराठे के साथ आंवले का अचार और दही खाना पसंद है.

