125 Kg वजन, साढ़े 6 फुट लंबाई... रिंकू राजपूत ने ऐसे बढ़ाया था 48 किलो वजन, अब हैं प्रेमानंद महाराज के शिष्य

Rinku rajput 48 kg weight gain: WWE सुपरस्टार वीर महान का असली नाम रिंकू राजपूत है जिनका जन्म का जन्म भदोही (उत्तर प्रदेश) के गोपीगंज में हुआ था. हालांकि कुछ साल पहले वो रेसलिंग छोड़ चुके हैं लेकिन जब वो फाइट करते थे तो रिंग में सबसे खूंखार पहलवानों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी. अभी वो वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के शिष्य बन गए हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं.

पिट्सबर्ग पाइरेट्स के पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी रह चुके रिंकू का वजन रेसलिंग के दौरान करीब 125 किलो हो गया था लेकिन वो हमेशा से ही शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे.



दरअसल, रिंकू ने टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्सकास्ट को इंटरव्यू देते समय बताया था कि जब उन्होंने प्रोफेशनल बेसबॉल के लिए साइन किया था तो उनका वजन करीब 68 किलो था और जब उन्होंने WWE साइन किया था तब उनका वजन करीब 116 किलो हो गया था जो उनके लिए काफी चैलेंजिंग था.

रिंकू राजपूत ने ऐसे किया था ट्रांसफॉर्मेशन

रिंकू ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद की फोटो का कोलाज शेयर करते हुए लिखा था, 'अपनी लाइफ में मैंने भाले, बेसबॉल और कॉम्पिटीटर्स को रिंग के पार फेंका है. लाइफ ने मुझे कई अप एंड डाउंस दिखाए हैं लेकिन मेरी लाइफ के रास्ते में जो भी चुनौतियां आएंगी, उनका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं.'

रिंकू ने इंटरव्यू के दौरान बताया था, 'शाकाहारी होने के नाते, पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करना मुश्किल था. मैंने कई मील प्रेप कंपनियों (खाना तैयार करने वाली कंपनीज) को आजमाया लेकिन वो काम नहीं आईं. ऐसा लगता था कि मुझे भारतीय खाना ही खाना होगा तभी मुझे सैटिस्फेक्शन मिलेगा.'

'इसलिए मैं अपना खाना खुद बनाता हूं ताकि मैं यह हिसाब रख सकूं कि मैं कितना प्रोटीन, कैलोरी आदि ले रहा हूं. मेरा पूरा खाली समय खाना तैयार करने में ही बीतता है.'

'रेसलिंग की दुनिया में कदम रखना मेरे लिए कठिन था क्योंकि मैंने पहले अपने एथलेटिक बैकग्राउंड के कारण सोचा था कि ये करियर मेरे लिए काफी आसान होगा. लेकिन मैं गलत था.'

'जैसे ही मैं रिंग में उतरा, मुझे एहसास हुआ कि एक WWE सुपरस्टार रिंग में जो करता है, उसकी तुलना किसी अन्य खेल से नहीं की जा सकती.'

शाकाहारी खाने से बढ़ाया था वजन

रिंकूु राजपूत शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे. जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि डाइट के लिए वो खुद खाना बनाते थे. उनकी हाइट और वजन के हिसाब से दालें, सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन, घी और दूध उनकी डाइट में शामिल थे. प्रोटीन के लिए पनीर, दूध, सोया आदि मुख्य सोर्स थे. वह हमेशा खाने की क्वांटिटी के साथ-साथ खाने की क्वालिटी का भी ध्यान रखते थे.



हालांकि उनकी डाइट के बारे में सटीक जानकारी नहीं है लेकिन मैरीलैंड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स एथलेटिक एसोसिएशन (MPSSAA) ने कैलिफोर्निया इंटरस्कोलास्टिक फेडरेशन से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया है कि एक रेसलर की डाइट कैसी होनी चाहिए. उनका कहना है कि इतनी कद-काठी वाले एक प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर को ताकत और मसल्स मेंटेन रकने के लिए सामान्यतः 4000-6000 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत हो सकती है.



शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए शरीर को प्रतिदिन 6 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो हैं पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स. ये पोषक तत्व मिलकर आपके शरीर की ग्रोथ और एनर्जी देने का काम करते हैं. वीर की डाइट में कुछ सप्लीमेंट्स भी एड थे जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते थे.

---- समाप्त ----