scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Health Tips in winter: क्या वाकई ठंड लगने से जुकाम होता है या फिर कमरे में छिपी ये चीज है जिम्मेदार

Why do people feel colder in winter: सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं. जरा सी लापरवाही भी सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों को दावत दे देती है. क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है. इस खबर में हम आपको यही जवाब दे रहे हैं.

Advertisement
X
सर्दियों में ज्यादा क्यों बीमार होते हैं लोग (Photo: ITG)
सर्दियों में ज्यादा क्यों बीमार होते हैं लोग (Photo: ITG)

आपने अपने घर के बड़े-बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि सर्दियों में गीले बालों के साथ या बिना कोट के बाहर मत जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी. वास्तव में यह पूरी तरह सच नहीं है. कई चीजों की तरह इसके पीछे का कारण समझना भी काफी जटिल है. यहां अंतर यह है कि ठंड लगने से आपको सर्दी नहीं होती. लेकिन यह सच है कि ठंडा मौसम सर्दी और फ्लू जैसे रेस्पिरेटरी वायरस के प्रति आपको ज्यादा सेंसिटिवी बना देता है. रिसर्च यह भी बताती है कि कम तापमान का संबंध COVID-19 के ज्यादा केसेस से भी है.

'scientificamerican.com' के अनुसार, अमेरिका के इंडियाना स्थित पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की प्रोफेसर कहती हैं कि मुझसे अक्सर संक्रामक बीमारियों के फैलने के बारे में पूछा जाता है जिसमें ठंड और सर्दी लगने के बीच का संबंध भी शामिल है.

वास्तव में कई वायरस, जिनमें राइनोवायरस जो कॉमन कोल्ड का मुख्य कारण है, इन्फ्लूएंजा और SARS-CoV-2, वो वायरस जो COVID-19 का कारण बनता है, ठंडे तापमान और कम नमी के स्तर पर ज्यादा समय तक संक्रामक रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं. चूंकि लोग ठंडे मौसम में घर के अंदर और दूसरों के साथ ज्यादा करीब रहते हैं तो इसकी वजह से कीटाणु भी ज्यादा आसानी से फैलते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti Special Ghughutiya
मकर संक्रांति पर बनाएं उत्तराखंड की मशहूर 'घुघुती', खाते ही खुश हो जाएंगे बच्चे!
Motion Sickness (Photo: ITG)
चलती गाड़ी में क्यों घूमने लगता है सिर और आती है उल्टी? जानें असली वजह
Rujuta Diwekar
'बेटी को शादी की सजा मत दो!', भारतीय पेरेंट्स को न्यूट्रिशनिस्ट की चेतावनी
Makar Sankranti special khichdi
मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं खिचड़ी... सिंपल नहीं इस बार बनाएं शाही Khichdi
Til papdi Recipe (Photo: ITG)
मकर संक्रांति 2026 पर बनाएं शेफ कुणाल कपूर की खास 'तिल पापड़ी', आ जाएगा मजा

ठंड में वायरस आसानी से फैलते हैं 
ज्यादा ठंडा मौसम इन्फ्लूएंजा वायरस की बाहरी झिल्ली को बदल सकता है जिससे यह ज्यादा ठोस और रबड़ जैसा हो जाता है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि रबड़ जैसी कोटिंग वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की प्रक्रिया को आसान बनाती है.

Advertisement

सिर्फ ठंडी सर्दियों की हवा ही समस्या पैदा नहीं करती. ठंडी हवा के साथ-साथ सूखी हवा को भी फ्लू के प्रकोप से जोड़ा गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सूखी हवा इन्फ्लूएंजा वायरस को ज्यादा समय तक संक्रामक बनाए रखने में मदद करती है. सर्दियों की सूखी हवा सांस की बूंदों में मौजूद पानी को ज्यादा तेजी से भाप बनने में मदद करती है. इससे छोटे कण बनते हैं जो खांसने या छींकने के बाद बाहर जाकर हवा में ज्यादा देर तक टिक सकते हैं और ज्यादा दूर तक भी जा सकते हैं.

इम्यून सिस्टम भी होता है प्रभावित

ठंडे मौसम में आपका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यह भी बहुत मायने रखता है. ठंडी हवा में सांस लेने से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इम्यून रिस्पॉन्स पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे वायरस को पकड़ बनाना आसान हो जाता है. इसीलिए नाक और मुंह पर स्कार्फ पहनने से सर्दी से बचने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह आपके सांस लेने वाली हवा को गर्म करता है.

साथ ही ज्यादातर लोगों को सर्दियों में कम धूप मिलती है. यह एक समस्या है क्योंकि सूरज विटामिन D का एक मुख्य सोर्स है, जो इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटी भी एक और फैक्टर है जो  सर्दियों में कम हो जाती है.

Advertisement

इसके बजाय लोग ज्यादा समय घर के अंदर बिताते हैं. इसका मतलब आमतौर पर दूसरों के साथ ज्यादा नजदीकी संपर्क होता है जिससे बीमारी फैलती है. रेस्पिरेटरी वायरस आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के 6-फुट के दायरे में फैलते हैं.

खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं
कुल मिलाकर गीले और ठंडे होने से आप बीमार नहीं पड़ते. फिर भी पूरे साल बीमारी से बचने के लिए कुछ तरीके हैं.

अपने हाथ बार-बार धोएं.

अपना चेहरा छूने से बचें. लोग ऐसा एक घंटे में नौ से 23 बार करते हैं.

हाइड्रेटेड रहें. दिन में आठ गिलास पानी पिएं लेकिन यह लाइफस्टाइल और व्यक्ति के साइज के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है.

बैलेंस डाइट लें. गहरे हरे, पत्तेदार सब्जियों में इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाले विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, जबकि अंडे, फोर्टिफाइड दूध, सैल्मन और टूना में विटामिन D होता है.

सर्दियों में भी फिजिकली एक्टिव रहें.

पर्याप्त नींद लें.

अपने घर में ज्यादा हाथों के संपर्क में आने वाली सतहों को बार-बार साफ करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement