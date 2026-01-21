अधिक प्रोटीन खाने से शरीर में दिखते हैं ये लक्षण! अमेरिका की प्रोफेसर ने बताया, महिलाओं के लिए कितना Protein सही

आजकल सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए और क्या डाइट में जरूरत से अधिक प्रोटीन लेना भी नुकसानदायक हो सकता है. तो ये बात बिल्कुल सही है, हर इंसान की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है. दरअसल, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो मसल्स, हड्डियों और टेंडन आदि को बनाने और उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. साथ ही पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन आपके पेट को दिन भर भरा हुआ महसूस कराता है.



अमेरिका की वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन की प्रोफेसर और रजिस्टर्ड डायटीशियन लिंडसे मैलोन का कहना है, भले ही आप बॉडीबिल्डर न हों जो रोजाना प्रोटीन शेक पीते हों फिर भी आपको अपने शरीर के टिश्यूज रिपेयर करने और बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन करना चाहिए.

लेकिन कितना...? ये जानने के कई तरीके हैं जो बता सकते हैं कि आप जरूरत से अधिक प्रोटीन तो नहीं खा रहे हैं. तो आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं.

आपको कितना प्रोटीन चाहिए?

Womenshealthmeg से बात करते हुए डाइट एक्सपर्ट केली जोन्स ने कहा, महिलाओं को शरीर के वजन के मुताबिक, 1.75 से 1.80 ग्राम प्रतिकिलो बॉडीवेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए. इससे आगे चलकर भी उनकी सेहत अच्छी रहेगी. डिलिवरी के बाद शुरुआती दौर में ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी अनुशंसित मात्रा से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन रिकवरी और मिल्क प्रोडक्शन में सहायता प्रदान करता है. यही बात पेरिमेनोपॉज या मेनोपॉज वाली महिलाओं पर भी लागू होती है.

केली जोन्स ने कहा, 'जो महिलाएं मसल्स गेन करना चाहती हैं या स्पोर्ट खेलती हैं, उन्हें 2 ग्राम प्रतिकिलो तक प्रोटीन की जरूरत हो सकती है. साथ ही जो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं या फिर जिन्हें किसी तरह की चोट लगी हुई है, वो भी इतना प्रोटीन ले सकती हैं.'

अधिक प्रोटीन के लक्षण

न्यूयॉर्क के डायटीशियन ब्रिगिट जाइट्लिन का कहना है, 'डाइट में प्रोटीन की कमी से मूड में बदलाव, एनर्जी की कमी, फोकस करने में मुश्किल और वजन बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन करने से कुछ डाइजेशन संबंधी लक्षण दिख सकते हैं. बहुत अधिक प्रोटीन खाने से डाइजेशन धीमा हो जाता है, पेट साफ होने में परेशानी और हार्ट डिजीज का भी जोखिम बढ़ सकता है.'

प्रोटीन की कितनी मात्रा बहुत अधिक है, इस पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है. कुछ का कहना है कि आपको 2 ग्राम प्रतिकिलो से अधिक प्रोटीन नहीं लेना चाहिए तो किसी का कहना है कि इतना प्रोटीन लिया जा सकता है.



अगर आपको लगता है कि आप जरूरत से अधिक प्रोटीन ले रहे हैं तो हमेशा पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए प्रोटीन की सही मात्रा क्या है. डाइट एक्सपर्ट केट रेगन के अनुसार, प्रोटीन की अधिक मात्रा के कुछ संकेत और लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए.

डिहाइड्रेशन

सूजन

कब्ज

सिर दर्द

थकान

किडनी की पथरी

मुंह से दुर्गंध

लेकिन आपको इसके लक्षण कब से नजर आएंगे, ये भी एक सवाल उठता है? डाइजेशन जैसे कुछ लक्षण उसी दिन दिखाई दे सकते हैं जबकि अन्य लक्षणों को दिखने में अधिक समय लग सकता है.



जाइट्लिन के मुताबिक, किडनी स्टोन और हार्ट डिजीज जैसी स्थितियों को विकसित होने में काफी अधिक समय लग सकता है लेकिन सावधानी के तौर पर यदि आपको 24 घंटे से अधिक समय तक कोई गंभीर लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें.

अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप अधिक प्रोटीन ले रहे हैं तो धीरे-धीरे प्रोटीन का सेवन कम कर सकते हैं और साथ ही उन पोषक तत्वों का सेवन बढ़ा सकते हैं जिनकी जगह प्रोटीन ने ले ली है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट और फाइबर.

