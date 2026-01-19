Prateek Yadav Lifestyle: जिम-टैटू और कार रेसिंग के शौकीन हैं प्रतीक यादव, बेजुबानों पर लुटाते हैं प्यार

Prateek Yadav Lifestyle: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यादव अपनी पर्सनल लाइफ के चलते चर्चा में बने हुए हैं. प्रतीक का एक पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपर्णा को तलाक देने की बात लिखी है. इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने दोनों की 14 साल की शादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों जल्द ही तलाक ले सकते हैं.

राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक यादव लाइमलाइट से दूरी ही बनाकर रहना पसंद करते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर प्रतीक अपनी तस्वीरें और वीडियो अक्सर शेयर करते रहते हैं. जिनमें वो कभी कार चलाते तो कभी जिम में एक्सरसाइज करते नजर आते हैं.

फिटनेस फ्रीक हैं प्रतीक यादव

अखिलेश यादव के छोटे भाई सियासत छोड़ रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं. हालांकि बिजनेस के अलावा प्रतीक फिटनेस के बड़े शौकीन हैं. सोशल मीडिया पर उनकी जिम वर्कआउट से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलती हैं.

वह नियमित रूप से वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं. बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले प्रतीक लखनऊ में बेहद मॉर्डन जिम भी चलाते हैं. साल 2012 में उन्हें एक मैगजीन ने द इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मंथ का खिताब दिया था.

​ जिम के मालिक हैं प्रतीक यादव (Photo: Instagram@iamprateekyadav) ​

लग्जरी कार चलाने का रखते हैं शौक

जिम के अलावा प्रतीक को कार रेसिंग और लग्जरी गाड़ियों के प्रति भी प्रतीक यादव का खास लगाव है. उन्हें स्पीड और एडवेंचर पसंद है. कई मौकों पर वह हाई-परफॉर्मेंस कारों के साथ नजर आ चुके हैं. कार रेसिंग उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जुनून है.

वह अक्सर ट्रैक पर अपनी ड्राइविंग स्किल्स को आजमाते हैं और हाई स्पीड का मजा लेते हैं. प्रतीक के पास लैम्बॉर्गिनी कार है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है.एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो लंदन में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने इस कार को खरीदने का मन बना लिया था.

शरीर पर बनवा रखे हैं स्टाइलिश टैटू

फिटनेस के साथ-साथ प्रतीक को टैटू का भी शौक है. उनके शरीर पर बने स्टाइलिश टैटू उनकी पर्सनैलिटी को और अलग बनाते हैं. हर टैटू के पीछे उनका अपना एक खास मतलब बताया जाता है. टैटू के जरिए वह अपनी सोच, पसंद और जिंदगी के अनुभवों को जाहिर करते हैं. यह ट्रेंड यूथ के बीच काफी पॉपुलर है, और प्रतीक भी इसी मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते नजर आते हैं.

प्रतीक यादव के हाथ में टैटू बना हुआ है (Photo: Instagram@skin_stories_by_sakshi)

जानवरों से रखते हैं खास लगाव

हालांकि, तेज रफ्तार और स्टाइलिश लाइफस्टाइल के पीछे प्रतीक का एक बेहद सॉफ्ट साइड भी है. उन्हें जानवरों से खास लगाव है. सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने पेट डॉग्स और दूसरे जानवरों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. कभी कुत्तों के साथ खेलते हुए, तो कभी उन्हें प्यार से दुलारते हुए उनकी झलक देखने को मिलती है.

प्रतीक अक्सर ही एनिमल वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को भी सपोर्ट करते हैं. घायल या बेसहारा जानवरों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता है.





