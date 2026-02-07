पनीर घोटाला... घर पर बनाकर खाएं ये हाई प्रोटीन डिश, उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा

पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है और खाने में भी काफी टेस्टी होता है. यदि पनीर के न्यूट्रिशन को समझें तो 100 ग्राम पनीर (फुल क्रीम दूध से बना) में करीब 260-300 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन, 20-25 ग्राम फैट और 1.2-2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. इसके गुणों के कारण इससे कई शाही डिश भी बनाई जाती हैं. ऐसी ही एक डिश का नाम है, 'पनीर घोटाला'

पनीर घोटाला गुजरात के सूरत में मुख्य रूप से बनाया जाने वाला एक काफी फेमस और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है. इसे कद्दूकस किए हुए पनीर, पनीर के टुकड़ों, प्याज, टमाटर और विशेष मसालों से बनाया जाता है और इसे बनाने में 10-15 मिनट लगते हैं.

पनीर घोटाला बनाने की सामाग्री

पनीर

टमाटर

प्याज

बटर या तेल: तड़के के लिए

जीरा: तड़के के लिए

अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट

सूखे मसाले: हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और पावभाजी मसाला

चीज: कद्दूकस करने के लिए

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

नमक: स्वादानुसार

पानी: जरूरत के अनुसार

पाव: बटर के साथ सर्व करने के लिए

पनीर घोटाला बनाने की विधि

पनीर घोटाला को तैयार करने के लिए सबसे पहले पनीर को धोने के बाद उसे अच्छी तरह कद्दूकस कर लें. अब गैस पर एक फ्राई पैन रखें और उसमें बटर या तेल के लाख जीरा डालें. फिर बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उसे सुनहरा होने तक अच्छी तरह भूनें.

जब प्याज गोल्डन हो जाए तो उसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पावभाजी मसाला और अदरक-लहसुन-मिर्च का पेस्ट डालें और अच्छे से मिक्स करें.



फिर उसमें बारीक कटे टमाटर और थोड़ा पानी डालें और उसे मैश करते हुए तब तक पकाएं जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे.

जब मसाला तैयार हो जाए तो इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर, थोड़ा सा पानी और स्वादानुसार नमक मिलाएं. इसे तब तक पकाएं जब तक कि पनीर का यह मिश्रण एक बार फिर से तेल न छोड़ दे.

फिनिशिंग टच देने के लिए ऊपर से थोड़ा चीज कद्दूकस करें और ढेर सारी ताजी धनिया पत्ती डालें.

आपका पनीर घोटाला तैयार है. इसे बटर में सिके हुए पाव के साथ गरमा-गरम परोसें और इसका मजा लें.

