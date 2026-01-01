scorecardresearch
 
New Year 2026: इस बार ‘Same To You’ और 'Thank You' नहीं, दें हैप्पी न्यू ईयर का खास रिप्लाई

New Year 2026: नए साल पर अगर आप हर बार ‘Thank You’ या ‘Same To You’ कहकर बोर हो चुके हैं, तो यहां जानिए दोस्तों, परिवार और ऑफिस के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने का खास तरीका.

इस साल नए तरीके से न्यू ईयर विश करें (PHOTO:ITG)

जैसे ही 31 दिसंबर की रात को घड़ी में 12 बजते हैं, वैसे ही आसमान में आतिशबाजी चमकने लगती है और फोन पर लगातार 'Happy New Year!' के मैसेज बजने लगते हैं. न्यू ईयर का खुशी से स्वागत करते हुए आप मुस्कुराते हैं, चैट खोलते हैं… और झट से 'Thank You' या फिर 'Same To You' रिप्लाई कर देते हैं. लेकिन क्या आप हर साल यही रिप्लाई करते-करते बोर नहीं होते हैं? या फिर कभी ऐसा होता है कि मैसेज देखते ही आपको उलझन होती हो कि अब क्या रिप्लाई करें?  

यूं तो Thank You या Same To You का रिप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नया साल खास होता है. ये नई शुरुआत, नई उम्मीदों और पॉजिटिव वाइब्स का समय होता है. ऐसे में क्यों ना आपका जवाब भी थोड़ा खास, दिल से निकला और याद रहने वाला हो?अगर आप भी सोचते हैं कि Happy New Year बोलने पर ऐसा क्या जवाब दें जो अच्छा भी लगे और दिल से निकला हुआ भी हो, तो ये खबर आपके लिए ही है.

New Year 2026 रिप्लाई क्यों होना चाहिए खास?
नए साल की शुभकामनाएं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होतीं. इनके साथ सामने वाले की भावनाएं और पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी होती है. ऐसे में जब आप प्यार से जवाब देते हैं, तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है. अगर आप बढ़िया रिप्लाई देते हैं तो वो ये दिखाता है कि आप उसकी शुभकामनाओं की कद्र करते हैं. इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं चाहे वो दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य, ऑफिस का कलीग या फिर कोई पुराना जान-पहचान वाला जो काफी समय बाद मैसेज कर रहा हो.

जब आप सोच-समझकर जवाब देते हैं, तो आप बिना कुछ ज्यादा कहे ये बता देते हैं कि 'आपकी दुआ और आपकी मौजूदगी मेरी जिंदगी में मायने रखती है.'

दें प्यार भरा रिप्लाई 
अगर कोई जान-पहचान वाला, पड़ोसी या ऑफिस का कलीग आपको नया साल विश कर रहा है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं.

  • 'बहुत-बहुत धन्यवाद! आपका साल भी खुशियों से भरा रहे.'
  • 'शुक्रिया, उम्मीद है ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए.'
  • 'धन्यवाद! नया साल आपके लिए शानदार हो.

दोस्तों के मैसेज क्या करें रिप्लाई?

दोस्तों के साथ थोड़ा अपनापन और मस्ती-मजाक चलता है. ऐसे में उन्हें इस तरह के रिप्लाई दे सकते हैं:

  • 'थैंक यू यार! चलो इस साल भी ढेर सारी यादें बनाते हैं.'
  • 'तुम्हारा मैसेज पढ़कर अच्छा लगा. नया साल धमाकेदार हो!'
  • 'शुक्रिया दोस्त! इस साल भी साथ में मस्ती पक्की.'

ऑफिस और प्रोफेशनल लोगों के लिए सही जवाब
बॉस, सीनियर या क्लाइंट को जवाब देते समय थोड़ा सभ्य और प्रोफेशनल रहना बेहतर होता है. उन्हें ये रिप्लाई दे सकते हैं:

  • 'धन्यवाद. नए साल के लिए आपको शुभकामनाएं.'
  • 'आपके संदेश के लिए धन्यवाद, ये साल आपके लिए सफलताओं भरा हो.'
  • 'शुक्रिया! आने वाला साल अच्छा और प्रोडक्टिव रहे.'

परिवार वालों को दिल से दे रिप्लाई
परिवार की शुभकामनाओं में प्यार होता है, तो जवाब भी वैसा ही होना चाहिए:

  • 'आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. भगवान करे हमारा परिवार हमेशा खुश रहे.'
  • 'आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया. नया साल हम सबके लिए मंगलमय हो.'
  • 'इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद. हैप्पी न्यू ईयर आप सबको.'

हल्के-फुल्के और मजेदार जवाब
अगर दोस्त या कजिन हैं, तो थोड़ा मजाक भी चल सकता है.

  • 'धन्यवाद! न्यू ईयर, न्यू रिजॉल्यूशन… जो टूटने वाले हैं.'
  • 'हैप्पी न्यू ईयर! इस साल भी परफेक्ट रहने का प्लान है?'
  • 'शुक्रिया! चलो इस साल भी मस्ती जारी रखते हैं.'
---- समाप्त ----
