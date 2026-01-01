scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026 Party के बाद दर्द से फट रहा है सिर..हो रहा है हैंगओवर? ये 6 सस्ती डिटॉक्स ड्रिंक्स मिनटों में देंगी राहत

न्यू ईयर 2026 की पार्टी के बाद अगर सिरदर्द, सुस्ती और पेट खराब महसूस हो रहा है तो ये 6 आसान डिटॉक्स ड्रिंक्स हैंगओवर से जल्दी राहत दिला सकती हैं. जानिए घर पर बनने वाले नेचुरल उपाय.

Advertisement
X
शराब पीने और देर रात तक जागने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. (Photo: Pixabay/Pexels)
शराब पीने और देर रात तक जागने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. (Photo: Pixabay/Pexels)

New Year 2026 Party Hangover: न्यू ईयर 2026 का स्वागत सभी ने खुली बाहों से किया. दोस्तों के साथ खूब पार्टी की, डांस किया, स्वादिष्ट खाना खाया गया और देर रात तक मस्ती चलती रही. नए साल की खुशी में लोगों ने हर पल को खुलकर एंजॉय किया. लेकिन अगली सुबह उठते ही कई लोगों को सिर भारी लगने लगता है, शरीर थका-थका सा महसूस होता है और पेट भी थोड़ा गड़बड़ लगता है. दरअसल, ये रातभर चली पार्टी और उसमें पी गई शराब का हैंगओवर होता है, जिसकी वजह से लोगों के शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है.  

शराब पीने और देर रात तक जागने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जरूरी मिनरल्स भी कम हो जाते हैं. इसी कारण थकान, सुस्ती, सिरदर्द और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है. इससे राहत पाने के लिए किसी महंगी दवा की नहीं, बल्कि कुछ आसान और नेचुरल उपायों की जरूरत होती है. घर में मौजूद चीजों से बनी कुछ सिंपल सी डिटॉक्स ड्रिंक्स शरीर को दोबारा हाइड्रेट करने में मदद करती हैं और आपको जल्दी फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कराती हैं.

1. गुनगुना नींबू पानी
गुनगुना नींबू पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है. ये पेट को साफ रखने में मदद करता है और हैंगओवर की वजह से होने वाली सूजन, भारीपन और जी मिचलाने की समस्या को कम करता है. सुबह इसे पीने से शरीर को ताजगी भी महसूस होती है.

Advertisement

कैसे पिएं:
एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें. इसे सुबह खाली पेट धीरे-धीरे पिएं, ताकि शरीर इसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके.

सम्बंधित ख़बरें

किडनी के लिए ये हैं 4 अच्छी और 4 बुरी चीजें, बुढ़ापे तक जवान रहेगी Kidney
badam halwa
नए साल की 'मीठी' शुरुआत, 2026 के पहले दिन बनाएं बादाम का हलवा
belly fat tips
मोटे पेट से चाहिए मुक्ति तो खाना शुरू करें ये सीड्स, तेजी से जलेगी चर्बी
Ney Year Weight loss Resolutions
शरीर फूलकर हो गया गुब्बारा, नए साल में अपनाएं ये आदतें, फिर देखें कमाल
New Year 2026
इस बार Same To You-Thank You नहीं, दें हैप्पी न्यू ईयर का खास रिप्लाई

2. नारियल पानी में थोड़ा नमक
जब शरीर से जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, तब हैंगओवर होता है. ऐसे में नारियल पानी पीने से शरीर में इन्हें वापस लाने में मदद मिलती है और कमजोरी व थकान को कम करता है.

कैसे पिएं:
एक गिलास फ्रेश नारियल पानी लें और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाएं. इसे धीरे-धीरे पिएं, इससे जल्दी राहत मिलती है.

3. अदरक-शहद का पानी
अदरक पेट की जलन और हो रही परेशानी को शांत करता है, वहीं शहद शरीर को हल्की एनर्जी देता है. ये ड्रिंक मतली और सिरदर्द में भी राहत दिला सकता है.

कैसे बनाएं:
थोड़ा सा अदरक पानी में उबालें. पानी छानकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और गुनगुना होने पर पिएं.

4. खीरा-पुदीना-नींबू डिटॉक्स वॉटर
ये ड्रिंक शरीर को ठंडक देती है और डिहाइड्रेशन को दूर करती है. पुदीना डाइजेशन सुधारता है और नींबू शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

कैसे बनाएं:
एक बोतल पानी में खीरे के स्लाइस, कुछ पुदीने की पत्तियां और नींबू के टुकड़े डाल दें. इसे दिनभर थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें.

5. आंवला जूस
आंवला जूस हैंगओवर उतारने में बहुत मददगार हो सकता है. ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये लिवर को साफ रखने में मदद करता है और शरीर की थकान को कम करता है.

Advertisement

कैसे पिएं:
फ्रेश आंवला जूस में थोड़ा पानी मिलाएं और सुबह के समय पिएं. इससे शरीर जल्दी रिकवर करता है.

6. जीरा पानी
जीरा पानी गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत देता है. हैंगओवर के बाद पेट को आराम देने के लिए ये एक आसान घरेलू उपाय है.

कैसे बनाएं:
एक चम्मच जीरा रातभर पानी में भिगो दें. सुबह उस पानी को उबालकर छान लें और गुनगुना पिएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement