नीरज चोपड़ा का फूड लव फिर दिखा, गोलगप्पे के बाद मटन और बंगाली पूरी का लिया जायका

टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का 'फूड लव' किसी से छिपा नहीं है. देसी फूड के प्रति उनका प्रेम एक बार फिर फैंस के सामने आया है. नीरज चोपड़ा ने अपने हालिया कोलकाता दौरे पर बंगाल की ट्रेडिशनल थाली का जायका लिया जो कई अलग-अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीरज को बंगाली थाली में परोसी गई चीजों के बारे में बताया जा रहा है. नीरज कोलकाता के राजकुटिर स्थित 'ईस्ट इंडिया रूम' नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, जहां उनके सामने ट्रेडिशनल बंगाली थाली पेश की गई थी.

Neeraj Chopra in the City of Joy 💖pic.twitter.com/NBr8lwZzWu