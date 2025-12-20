Manushi Chhillar’s Skincare Secret: पूर्व मिस वर्ल्ड ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, फॉलो करती हैं ये आसान स्किनकेयर रूटीन

Manushi Chhillar Glowing Skin Secret: पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर अपने स्लिम फिगर के अलावा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. 28 साल की मानुषी की चमकदार त्वचा का राज उनके फैंस जानना चाहते हैं और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि उनका मॉर्निग स्किनकेयर रूटीन क्या है?

वो चेहरे पर क्या लगाती हैं, जिससे उनका फेस इतना ग्लो करता है और अपनी हेल्दी आदतों के बारे में भी बताया है. अगर आप भी मानुषी जैसा साफ और दमकता हुआ चेहरा चाहते हैं तो उनका ये स्किनकेयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि मानुषी का मानना है कि सेल्फ केयर से लेकर हाइड्रेशन तक ये छोटे-छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं.

फेस वॉश करना

मानुषी ने बताया है कि सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा धोती हैं, वो बिना किसी क्लींजर के सिर्फ पानी से फेस को वॉश करती है. उनको लगता है कि क्लींजर उनकी स्किन के लिए थोड़ा हार्ड है.मानुषी ने कहा, 'ध्यान रहे, चेहरे को थपथपाकर सुखाएं, रगड़ें नहीं.'

शहद का मास्क

फेस वॉश करने के बाद मानुषी अपने चेहरे पर शहद का मास्क लगाती हैं, क्योंकि इससे नमी और चमक देता है. उन्होंने बताया कि जब उनके पास समय नहीं होता है तो वो शहद को चेहरे पर लगाती हैं और जल्दी से फेस वॉश कर लेती हैं.

पानी से करती हैं दिन की शुरुआत

स्किनकेयर के अलावा मानुषी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बतात हुए कहा कि वो दिन की शुरुआत पानी पीकर करती हैं. साइंस के मुताबिक, सही मात्रा में पानी पीना शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है. आयुर्वेद भी सुबह खाली पेट पानी पीने को शरीर के दोषों को संतुलित करने वाला माना गया है.

प्री-वर्कआउट स्किन केयर

मानुषी रोजाना जिम जाने से पहले अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगाती हैं, क्योंकि इससे चेहरे पर नमी बनी रहती है. वो ओजोनेटेड ग्लिसरीन लगाती हैं, जिसके बारे में उन्हें उनके पापा ने बताया था. यह त्वचा को बहुत नमी देता है, पोर्स को बंद नहीं करता और मुहांसे वाली और ड्राई स्किन दोनों के लिए कारगर है.

मानुषी की मॉर्निंग ड्रिंक

पूर्व मिस वर्ल्ड की स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक की बात करते हुए कहा, मैं मैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड से अपने डे शुरू करती हूं. एक मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग साइट्रिक एसिड को विटामिन सी समझते हैं , लेकिन असल में यह एस्कॉर्बिक एसिड है. मैं इसमें थोड़ा पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन और मेथिलीन ब्लू मिलाती हूं, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है. मैंने अपनी एनर्जी, स्किन और सूजन में कुछ छोटे बदलाव महसूस किए हैं, ये छोटी-छोटी चीजें वाकई मायने रखती हैं.

एक्ट्रेस का प्री-वर्कआउट मील

मानुषी छिल्लर प्री-वर्कआउट मील में दाल, चावल और घी खाती हैं, क्योंकि वर्कआउट से पहले उनको सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फैट मिल जाते हैं, जिससे उनके वजन पर कोई असर नहीं पड़ता.

एक्सरसाइज के बाद स्किनकेयर

एक्सरसाइज के बाद मानुषी सबसे पहले चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाती हैं, फिर आई क्रीम और सनस्क्रीन की लगाती है. उन्होंने बताया कि कॉलेज के समय से उन्होंने डेली सनस्क्रीन लगाना शुरू किया था, जबकि स्कूल के समय में वो स्किनकेयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं.





