Low-Carb Foods for Weight Loss: बिना डाइटिंग कम करना चाहते हैं वजन? खाएं एक्सपर्ट्स के बताए लो-कार्ब फूड्स, जल्द दिखने लगेगा फायदा

Low-Carb Foods for Weight Loss: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं लेकिन डाइटिंग नहीं कर पाते हैं, तो लो-कार्ब डाइट आपके लिए सही हो सकती है. एक्सपर्ट्स लो-कार्ब डाइट में कुछ ऐसे फूड्स बताते हैं जो जरूर खाने चाहिए.

लो-कार्ब डाइट में चावल, रोटी, ब्रेड, पास्ता और मीठी चीजों जैसे कार्बोहाइड्रेट कम खाए जाते हैं. (Photo: ITG)
Low-Carb Foods for Weight Loss: वजन कम करने का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले भूख कम करने, फीका खाना और कमजोरी का ख्याल आता है. कई लोग सोचते हैं कि डाइट का मतलब है कम खाना और हर वक्त भूखा रहना होता है. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डाइटिंग करने के लिए भूखा रहने की जरूरत नहीं होती है. वो कहते हैं कि अगर लो-कार्ब डाइट को सही तरीके से अपनाया जाए, तो आप बिना भूखे रहे भी वजन घटा सकते हैं. ये उस तरह की डाइट होती है, जिसमें ऐसे फूड्स शामिल किए जाते हैं जो देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होने देते.

लो-कार्ब डाइट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि है कि इसमें शरीर को फैट बर्न करने का मौका मिलता है. इससे वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है और कमजोरी भी महसूस नहीं होती. तो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो लो-कार्ब डाइट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर लो-कार्ब डाइट में क्या-क्या खाया जा सकता है? तो आइए जानते हैं कि वजन कम करने के लिए एक्सपर्ट किन लो-कार्ब फूड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं.

लो-कार्ब डाइट क्या होती है और कैसे करती है काम?
लो-कार्ब डाइट में चावल, रोटी, ब्रेड, पास्ता और मीठी चीजों जैसे कार्बोहाइड्रेट कम खाए जाते हैं. जब शरीर को कम कार्ब्स मिलते हैं, तो वो शरीर में मौजूद फैट को बर्न करने लगता है. 

इसे करने के बहुत से फायदे मिलते हैं. अगर आप वजन कम करने के लिए इसे फॉलो करते हैं तो बार-बार भूख नहीं लगती, मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है और वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है. 

सब्जियां जो वजन घटाने में हैं मददगार 
लो-कार्ब डाइट फॉलो में एक्सपर्ट्स सब्जियां जरूर शामिल करते हैं. उनके अनुसार, सब्जियां, खासतौर पर हरी सब्जियां लो-कार्ब डाइट के लिए बहुत जरूरी होती हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स इन सब्जियों को शामिल करने की सलाह देते हैं.

  • पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां
  • ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी
  • शिमला मिर्च, तोरी, बींस

इन सब्जियों में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट भरा रहता है.

प्रोटीन वाले फूड्स क्यों हैं जरूरी?
एक्सपर्ट्स लो-कार्ब डाइट लेते वक्त प्रोटीन जरूर खाने की सलाह देते हैं. ये वजन घटाने में सबसे अहम रोल निभाता है. प्रोटीन मसल्स को मजबूत करता है और देर तक भूख नहीं लगने देता. उनका कहना है कि प्रोटीन खाने से शरीर को ताकत मिलती है और कमजोरी नहीं आती है.

  • अंडे
  • मछली (सैल्मन, टूना)
  • चिकन
  • रेड मीट (सीमित मात्रा में)

फैट्स भी करें शामिल
अक्सर लोग सोचते हैं कि फैट खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है. शरीर के लिए फैट्स भी जरूरी हैं. गुड फैट वजन घटाने में मदद करता है. ये फैट पेट को देर तक भरा रखते हैं और ओवरईटिंग से बचाते हैं.  गुड फैट्स शामिल करने के लिए एक्सपर्ट्स

  • एवोकाडो
  • बादाम, अखरोट, मूंगफली
  • ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, देसी घी खाएं.

डेयरी प्रोडक्ट्स  
लो-कार्ब डाइट में चीज और बिना शक्कर वाली ग्रीक योगर्ट को शामिल किया जा सकता है. दरअसल, इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है और कार्ब्स कम होते हैं. हालांकि, मीठी दही या फ्लेवर्ड दूध से दूरी रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि इनमें हद से ज्यादा शुगर होती है जो वजन बढ़ाते हैं.

क्या लो-कार्ब डाइट में फल नहीं खा सकते?
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फल पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं होती है. लो-कार्ब डाइट में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसे फल सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें शुगर कम होती है. लेकिन आम, केला और अंगूर जैसे मीठे फल कम मात्रा में ही खाना अच्छा होता है.

लो-कार्ब डाइट लेने में क्या गलतियां करते हैं लोग?

  • लोग सब्जियां और फाइबर कम खाते हैं
  • प्रोटीन अच्छा होता है इसके चक्कर में लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं, जो नुकसानदायक होता है.
  • पैकेट वाले 'लो-कार्ब' फूड्स खाना अकलमंदी नहीं. 

ध्यान रहें हमेशा फ्रेश और घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है.

---- समाप्त ----
