अच्छी डाइट और जिम सब बेकार! अगर नहीं ली इतने घंटे की नींद तो समय से पहले आ जाएगी मौत, वैज्ञानिकों ने बताया कारण

Long term impact of poor sleep: आज की दौड़ती-भागती लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग नींद की समस्या से जूझ रहे हैं. या तो वो कम नींद ले पा रहे हैं या फिर उन्हें गहरी नींद नहीं आ रही है. इसके कई कारण हो सकते हैं. देर से सोने और जल्दी उठने के बाद अक्सर लोगों को सुबह थकान, सुस्ती महसूस होती है. हाल ही में एक नई रिसर्च ने दावा किया है कि लोगों को लगता है कि कम नींद के परिणाम सिर्फ अगले दिन तक दिखते हैं, ये गलत है. यदि आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और यहां तक कि आपकी उम्र भी कम हो सकती है. आसान शब्दों में समझें तो ये स्टडी बताती है कि नींद की कमी केवल थकान नहीं लाती, बल्कि यह सीधे तौर पर आपकी मौत के जोखिम को बढ़ा देती है.

क्या कहती है रिसर्च

ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी (OSHU) की एक स्टडी के अनुसार, अपर्याप्त नींद वास्तव में आपकी उम्र के कई साल कम कर सकती है. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा किए गए अमेरिका की हेल्थ हैबिट्स के डेटा का उपयोग करके रिसर्चर्स ने यह निष्कर्ष निकाला है.

वैज्ञानिकों के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क के लिए कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है. रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार 7 घंटे से कम सोते हैं, उनके 100 साल की उम्र तक पहुंचने या लंबी उम्र जीने की संभावना काफी कम हो जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, पर्याप्त नींद न लेने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों के मुकाबले काफी कम पाई गई जो अपनी नींद पूरी करते हैं.

डाइट और एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी है सोना!

अक्सर फिट रहने के लिए लोग अच्छी डाइट और वर्कआउट पर जोर देते हैं लेकिन इस रिसर्च के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया है. रिसर्चर्स का कहना है कि उम्र बढ़ाने के मामले में नींद का महत्व डाइट और एक्सरसाइज से भी अधिक है.



धूम्रपान (Smoking) के बाद, नींद की कमी वह दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपकी उम्र को समय से पहले खत्म कर सकता है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन इलाकों में लोग कम सोते हैं वहां लोगों की मौत जल्दी होती है और वे कम जीते हैं.

शरीर पर क्या असर होता है ?

वैज्ञानिकों ने बताया कि नींद के दौरान शरीर 'बायोलॉजिकल रीसेट' मोड में होता है. दरअसल, जब कोई कम सोता है तो शरीर में सूजन बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है. इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जिससे डायबिटीज की शिकायत हो सकती है और डिप्रेशन, एंग्जायटी, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ने लगता है.

अच्छी नींद के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह

रिसर्च के लीड राइटर एंड्रयू मैकहिल का कहना है कि हमें नींद को 'लक्जरी' नहीं बल्कि एक 'जरूरत' समझना चाहिए. उन्होंने सलाह दी है कि रात में सोने का एक निश्चित समय तय करें, सोने से पहले स्क्रीन टाइम (मोबाइल/टीवी) कम करें और वीकेंड पर नींद पूरी करने के बजाय हर रात 7-9 घंटे की नियमित नींद लेने की कोशिश करें.

