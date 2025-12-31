scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पैरों में छुपा है लंबी उम्र का राज! डॉ. सेठी ने बताया क्यों कमजोर लेग्स बन सकते हैं खतरनाक

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने बताया है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में पैरों के मसल्स कमजोर होने से गिरने, फ्रैक्चर और मृत्यु का जोखिम बढ़ा जाता है. पैरों को मजबूत करने के लिए क्या करें, इस बारे में भी जानेंगे.

Advertisement
X
हर उम्र के लोगों के पैर मजबूत होना जरूरी है. (Photo: ITG)
हर उम्र के लोगों के पैर मजबूत होना जरूरी है. (Photo: ITG)

लंबी उम्र पाने के लिए अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल, क्लीन ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी, सोशल गेदरिंग, हमेशा खुश रहने वाली कई चीजें हैं जो पिछले कुछ दशक से ब्लू जोन के लोगों से सामने आई हैं. लेकिन डॉ. सौरभ सेठी जो एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेंड डॉक्टर और कैलिफोर्निया में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि कैसे इंसान की लंबी उम्र का अंदाजा उसके पैरों से लगाया जा सकता है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आपकी लंबी उम्र आपके पैरों से कैसे डिसाइड होती है. तो आइए जानते हैं डॉ. सेठी का लंबी उम्र पर क्या कहना है.

40 से अधिक उम्र वालों को जोखिम

डॉ. सेठी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया, '40 साल से अधिक उम्र के लोगों के पैरों की ताकत में कमी आने लगती हैं जिससे उनके गिरने, फ्रैक्चर होने, चलने-फिरने की क्षमता और यहां तक कि मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है. बुजुर्गों में कूल्हे की हड्डी टूटने से 20-30 प्रतिशत लोगों की मृत्यु होती है.'

'पैर में शरीर के कुल मसल्स का आधे से अधिक हिस्सा होता है और यह शरीर का सबसे बड़ा 'मेटाबॉलिक इंजन' है. यदि आपके लेग्स मसल्स अच्छे हैं तो वो आपके ग्लूकोज का अच्छे से यूज करने में मदद करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और बेहतर बैलेंस और स्टेबिलिटी देते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

health tips for New year
2026 में भूलकर भी न दोहराएं ये 3 आदतें, सेहत पर पड़ेगा बुरा असर
जीरा पानी वजन कम करने में कैसे करता है मदद? (Photo- Pixabay & Getty)
थुलथुला पेट होगा अंदर! रोज सुबह खाली पेट पिएं ये 'मैजिक ड्रिंक'
वजन बढ़ने के डर से रोटी खाना छोड़ रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें (Photo-Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
पूरी तरह रोटी छोड़ने से ही घटेगा वजन? डॉक्टर ने बताया सच
Weight Loss Hack
जिम-डाइटिंग से नहीं घट रहा वजन, अपनाएं 18 साल के अनुभवी ट्रेनर का ये आसान हैक
वजन कम करने के लिए चिया सीड्स पानी में लें या दूध में? (Photo- Pixabay))
वजन घटाने के लिए चिया सीड्स पानी में लें या दूध में? जानिए सही तरीका

भोजन के बाद स्कैलेटन मसल्स ही खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालती हैं. अब यदि आपके पैर कमजोर हुए तो ग्लूकोज का नियंत्रण सही से नहीं हो पाता जिससे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और फिर शरीर में विसरल फैट जमने लगता है. यही कारण है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से फैटी लिवर, डायबिटीज, पीसीओएस और पेट फूलने जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं.'

Advertisement

'अधिक मसल्स इंसुलिन संवेदिनशीलता को बढ़ाती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती हैं, लिवर में फैट जमने से रोकती हैं और पुरानी सूजन को शांत करती हैं. मजबूत पैरों का संबंध मजबूत दिमाग से भी है क्योंकि पैरों के मसल्स की मजबूत से मेमोरी बेहतर हो सकती है, डिमेंशिया का जोखिम कम होता है.'

कैसे पता करें कि आपके पैर कमजोर हैं?

डॉ. सेठी ने कुछ बेसिक तरीके बताए हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके पैर कमजोर हैं. जैसे यदि आप सीढ़ियां चढ़ और उतर नहीं पा रहे हैं, फर्श से ऊपर उठने में आपको समस्या हो रही है या फिर पैदल अधिक चलने पर थकान महसूस होती है.

पैरों को मजबूत करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें

डॉ. सेठी ने कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताई हैं जिन्हें करके कोई भी अपने पैरों को मजबूती प्रदान कर सकता है और भविष्य में होने वाले जोखिमों को कम कर सकता है.

  • स्क्वॉट
  • लंजेस स्टेप अप्स
  • सीढ़ियां चढ़ना-उतरना
  • रेजिस्टेंस बेंड ट्रेनिंग
  • बॉडीवेट वर्कआउट

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement