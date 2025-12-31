Kidney Health: किडनी के लिए 4 अच्छी और 4 बुरी चीजें, बुढ़ापे तक जवान रहेगी Kidney

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए फिल्टर का काम करती है जो खून को साफ करती है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती है. अक्सर हम अपनी डाइट में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे किडनी समय से पहले बूढ़ी या खराब होने लगती है. अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी किडनी एक जवान इंसान की तरह काम करे तो इन 4 अच्छी और 4 बुरी चीजों का खास ध्यान रखें. इससे आपकी किडनी बुढ़ापे तक जवान रह सकती है.

और पढ़ें

किडनी की हेल्थ के लिए क्या खाएं

1. पर्याप्त पानी पिएं: पानी जीवन के लिए जरूरी है और किडनी की सेहत के लिए भी पानी सबसे जरूरी है. सही मात्रा में पानी पीने से किडनी टॉक्सिन्स (गंदगी) को आसानी से यूरिन के जरिए बाहर निकाल पाती है. इससे किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो जाता है.

2. लाल शिमला मिर्च : इसमें पोटैशियम कम होता है और विटामिन-C, A और B6 भरपूर होता है. यह किडनी को डैमेज होने से बचाती है और उसे नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने में मदद करती है.

3. गोभी और ब्रोकली: फूलगोभी में इंडोल्स और ग्लूकोसाइनोलेट्स जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. यह किडनी पर पड़ने वाले वर्कलोड को कम करती है.

4. लहसुन और प्याज: लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो किडनी की सूजन को कम करते हैं. प्याज में क्रोमियम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, जिससे किडनी पर दबाव कम पड़ता है.

Advertisement

किडनी के लिए 4 दुश्मन चीजें

1. ज्यादा नमक: नमक में सोडियम होता है. ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी जमने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है. टेबल सॉल्ट और पैकेट बंद चिप्स से बचें.

2. पेनकिलर्स का अधिक सेवन: बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार दर्द निवारक दवाएं लेना किडनी के लिए खतरनाक है. ये दवाएं किडनी में खून के बहाव को कम कर देती हैं जिससे किडनी डैमेज हो सकती है.

3. कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा: इनमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और आर्टिफिशियल शुगर होती है. शोध बताते हैं कि रोजाना सोडा पीने से किडनी में पथरी और अन्य बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

4. प्रोसेस्ड और जंक फूड: डिब्बाबंद खाना, पिज्जा या बर्गर में सोडियम और फास्फोरस दोनों बहुत ज्यादा होते हैं. ये किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं.

---- समाप्त ----