Kidney Damage Symptoms: किडनी को जवान रखने का गोल्डन रूल, उम्र भर नहीं खराब होगी

Kidney Damage Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान के कारण गुर्दों पर दबाव बहुत बढ़ गया है. अगर हम कुछ बुनियादी नियमों का पालन करें, तो हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने गुर्दों को हमेशा क्रियाशील और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं.

किडनी के लिए मददगार है विटामिन सी (Photo: ITG)
Kidney Damage Symptoms: किडनी हमारे शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे रक्त को साफ करने और शरीर से गंदगी बाहर निकालने का काम करता है. अगर हम अपने खान-पान और आदतों में सुधार कर लें तो किडनी बुढ़ापे तक पूरी क्षमता के साथ काम कर सकती हैं. यहां हम आपको किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रखने के खास नियम बता रहे हैं. 

गुर्दों को स्वस्थ रखने के सुनहरे नियम
भरपूर मात्रा में पानी ल का सेवन किडनी को साफ रखने का सबसे सरल तरीका पानी पीना है. पर्याप्त पानी पीने से किडनी जहरीले तत्वों को आसानी से यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं. इससे गुर्दे में पथरी होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है. दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए.

नमक और चीनी पर नियंत्रण

भोजन में ऊपर से नमक डालकर खाने की आदत किडनियों के लिए बहुत हानिकारक है. अधिक नमक ब्लडप्रेशर बढ़ाता है, जिसका सीधा बुरा असर गुर्दों की नसों पर पड़ता है. इसी तरह अधिक चीनी के सेवन से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है जो किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. सादा और कम मसालेदार भोजन किडनी का सच्चा मित्र है.

बिना सलाह दवाओं से परहेज

अक्सर लोग मामूली दर्द होने पर खुद ही दवा की दुकान से दर्द निवारक गोलियां (पेन किलर्स) लेकर खा लेते हैं. यह आदत गुर्दों के लिए बहुत घातक हो सकती है. बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बार-बार दवाओं का सेवन गुर्दों की कार्यक्षमता को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है.

सक्रिय जीवनशैली फॉलो करें

शारीरिक रूप से एक्टिव रहने से ब्लडप्रेशर और ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रण में रहता है. रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलना या योग करना गुर्दों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है. जब शरीर का वजन संतुलित रहता है तो किडनी को अपना काम करने में कम मेहनत करनी पड़ती है जिससे वो लंबे समय तक जवान बने रहते हैं.

इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किडनी हमेशा स्वस्थ रहे तो साल में कम से कम एक बार KFT (Kidney Function Test) जरूर करवाएं. 

