Dubai Halwa Recipe: खजूर–अखरोट से तैयार करें शाही ‘दुबई हलवा’, उंगलियां चाट-चाटकर सब करेंगे तारीफ, शेफ रणवीर बरार ने बताई आसान रेसिपी

Dubai Halwa Recipe: आपने आज तक सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, बेसन से लेकर मूंग दाल तक का हलवा जरूर खाया होगा, लेकिन आज जिस हलवे कि रेसिपी हम आपको बताने जा रहे वो शायद ही खाया हो. क्या आपने कभी खजूर और अखरोट का हलवा चखा है? अगर नहीं, तो यकीन मानिए आप एक बेहद खास स्वाद मिस कर रहे हैं. ये कोई आम हलवा नहीं है. इसमें न चीनी है, न मैदा, फिर भी इसका स्वाद इतना रिच और जबरदस्त है कि इसके आगे ब्राउनी जैसी मिठाइयां भी फीकी लगती हैं.

इसे 'दुबई हलवा' कहा जाता है. ये हलवा जितना खास है इसे बनाना उतना ही आसान भी है. शेफ रणवीर बरार बताते हैं कि ये हलवा सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों से बिना किसी झंझट के बनाया जा सकता है. चलिए जानते हैं खजूर और अखरोट से बनने वाले इस खास 'दुबई हलवे' की आसान रेसिपी, जो सेहत और स्वाद दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.



दुबई हलवे के लिए इंग्रेडिएंट्स:

1 कप जाहिदी खजूर (भिगोए हुए)

1 कप अखरोट

3–4 बड़े चम्मच घी

इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से सिर्फ इन तीन चीजों ही जरूरत पड़ती है, लेकिन आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नीचे दी गई चीजें भी डाल सकते हैं.

½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटी कटोरी संतरे का रस

1 चुटकी नमक

खजूर कैसे करें तैयार?

इस हलवे की जान जाहिदी खजूर होते हैं. ऐसे में इसे बनाने के लिए जाहिदी खजूर का ही इस्तेमाल करें. जाहिदी खजूर को रात भर ठंडे पानी में भिगो दें. अगर आप रात में उन्हें भिगोना भूल जाते हैं तो 4 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर छोड़ दें. खजूर फूलकर सॉफ्ट हो जाएंगे. जिस पानी में आपने खजूर भिगोए हैं उसे फेंकना नहीं है. इसका इस्तेमाल हलवे में किया जाएगा और यही स्वाद बढ़ाता है.

अखरोट को सही तरीके से कैसे पकाएं?

हलवा बनाने के पहले अखरोट को एक बार पानी में उबाल लें. उबालने पर जो उसकी काली गंदगी निकलने उसे निकाल दें. फिर ठंडे पानी से अच्छे से धो लें. इससे अखरोट की कड़वाहट खत्म हो जाती है और हलवा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है.



हलवा बनाने का तरीका:



स्टेप 1: प्रेशर कुकर में पानी समेत भिगोए हुए खजूर, उबले हुए अखरोट और 2 बड़े चम्मच घी डालकर कुकर बंद कर दें. एक सीटी आने तक पकाएं.

स्टेप 2: कुकर खोलकर खजूर और अखरोट का जो मिश्रण तैयार हुआ है उसे पाव भाजी मैशर से अच्छे से मैश कर लें. ऐसा करने से खजूर और अखरोट मिलकर गाढ़ा पेस्ट बन जाएंगे. यही इस हलवे का बेस है.

स्टेप 3: अब इसमें 1–2 चम्मच और घी डालें. इसके साथ ही इसमें संतरे का रस डालें और धीमी आंच पर 5–7 मिनट पकाएं. ध्यान रखें कि ऐसे पकाना है कि संतरे का रस सूख जाए, लेकिन उसका फ्लेवर हलवे में बना रहे.

स्टेप 4: अब इसमें इलायची पाउडर डालें. इस मोमेंट पर एक चुटकी नमक मिलाएं. नमक मिठास को और उभार देता है. जब घी अलग दिखने लगे और हलवे का टेक्सचर फज ब्राउनी जैसा हो जाए, तो गैस बंद कर दें. आपका हलवा तैयार है.

