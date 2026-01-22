चेहरे पर गुलाब जैसा गुलाबी निखार! कटरीना-दीपिका की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 'देसी नुस्खा', कोलेजन भी होगा बूस्ट

Natural Collagen Boost: आजकल स्किन केयर और एंटी-एजिंग के लिए लोग तरह-तरह के कोलेजन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. बाजार में मौजूद पाउडर, कैप्सूल और ड्रिंक्स के जरिए लोग जवां और ग्लोइंग स्किन पाने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी कोलेजन से जुड़े प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ट्रेंड्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. लेकिन क्या सच में खूबसूरत और हेल्दी त्वचा के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का मानना है कि स्किन की असली खूबसूरती अंदर से आती है. उनके अनुसार, सही डाइट और नेचुरल उपायों से शरीर खुद ही कोलेजन का उत्पादन कर सकता है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि अगर लोग अपने खान-पान में कुछ आसान बदलाव करें, तो बिना किसी सप्लीमेंट के भी चेहरे पर निखार लाया जा सकता है.

कोलेजन सप्लीमेंट्स का बेस्ट देसी इलाज

श्वेता ने एक पॉडकास्ट में बताया कि सिर्फ 3-4 हफ्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि शरीर को अंदर से रिपेयर होने में समय लगता है. लेकिन 8वें या 9वें हफ्ते तक त्वचा में फर्क साफ नजर आने लगता है. उनका कहना है कि इस दौरान कोलेजन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती.

श्वेता शाह का कहना है कि अगर रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच घी मिलाकर 8 से 9 हफ्तों तक पिया जाए, तो शरीर खुद ही नेचुरली कोलेजन बनाना शुरू कर देता है.

घी क्यों माना जाता है फायदेमंद?

घी भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा रहा है. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, घी में विटामिन A, D, E और K जैसे फैट-सॉल्युबल विटामिन्स पाए जाते हैं, जो स्किन, हड्डियों और इम्युनिटी के लिए जरूरी होते हैं. मुंबई की न्यूट्रिशनिस्ट भक्ति कपूर के अनुसार, घी शरीर में इन विटामिन्स के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जिससे हार्मोन बैलेंस और स्किन हेल्थ में सुधार होता है.

विटामिन A और K खासतौर पर स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. डाइटीशियन जिनल पटेल का कहना है कि विटामिन K कोलेजन के प्रोडक्शन में मदद करता है, जिससे त्वचा में कसाव बना रहता है और झुर्रियां देर से आती हैं.

क्या सच में घी से बनता है कोलेजन?

हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स इस दावे को लेकर थोड़े सतर्क हैं. हैदराबाद की चीफ डाइटीशियन डॉ. बिराली स्वेता के मुताबिक, अभी तक ऐसा कोई ठोस क्लिनिकल सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि खाली पेट घी लेने से सीधे तौर पर कोलेजन बढ़ता है.

उनका कहना है कि स्किन हेल्थ सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करती. इसके लिए सही डाइट, भरपूर नींद, पानी पीना, स्ट्रेस कंट्रोल और एक्सरसाइज भी जरूरी है.

सूप और सब्जियों का रोल

श्वेता शाह ने यह भी सलाह दी कि स्किन के लिए गाजर और कद्दू का सूप फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें बीटा-कैरोटीन पाया जाता है. यह तत्व शरीर में जाकर विटामिन A में बदलता है, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर शख्स का शरीर अलग होता है, इसलिए रिजल्ट भी व्यक्ति की बॉडी टाइप और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है.

सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंस

डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स सभी इस बात पर सहमत हैं कि घी को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए. ज्यादा घी लेने से वजन बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने का खतरा रहता है.

भक्ति कपूर के मुताबिक, अगर घी को बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए, तो इसके फायदे मिल सकते हैं.घी स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे किसी चमत्कारी इलाज की तरह नहीं देखना चाहिए.

कोलेजन बढ़ाने के लिए बैलेंस डाइट, फल-सब्जियां, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद उतनी ही जरूरी है. अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो घी को सीमित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

