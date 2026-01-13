'अपनी बेटी को शादी की सजा मत दो!', भारतीय पेरेंट्स को करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट ने दी चेतावनी

भारतीय घरों में बेटी के पैदा होते ही उसकी शादी की टेंशन माता-पिता को होनी शुरू हो जाती है और बेटी के 18 साल होते ही लोग तो उसके लिए लड़का भी देखना शुरू कर देते हैं. कई इंडियन पैरेंट्स के लिए बेटी की शादी उनकी इज्जत और मान-सम्मान की बात बन जाती है, जिसकी खातिर वो 18 साल होते ही बेटियों की शादी करा देते है. जबकि कई बार जल्दी कराने के नतीजे काफी भयानक साबित होते हैं, मगर लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं.

करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने माता-पिता को चेतावनी दी है. रुजुता ने वीडियो शेयर किया है, उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'अपनी बेटी को शादी की सजा मत दो'. इस वीडियो में उन्होंने 3 कारण बताए हैं, जिनकी वजह पैरेंट्स को बेटियों की शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने वो 3 कौन-से कारण बताए हैं और वो क्यों बेटियों के लिए शादी को सजा बता रही हैं.

पहला कारण

रुजुता दिवेकर ने वीडियो में पहला कारण बताते हुए कहा, 'मेरी बेटी को किसी से प्यार हो गया है और अपना नाम खराब करने से पहले मैं उसकी शादी करवा देती हूं.' जब हम ऐसा सोचते हैं तब हमारी बेटी की उम्र 18,19,20 ज्यादा से ज्यादा 21 होती है. इस उम्र में यह सब होना आम है, लेकिन अपनी बेटी को समझाए कि वो अपना ध्यान रखें. इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस भी रखें.

दूसरा कारण

रुजुता ने दूसरा कारण बताते हुए कहा, 'मेरी सास और मेरे पति मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं.' इन लोगों को साफ कहें कि आपकी बेटी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और इन लोगों को बोलो कि दूसरा टाइमपास ढूंढ़ों.

जल्दी कराने का तीसरा कारण अक्सर होता है कि लड़की पूरा दिन फोन चलाती रहती है. अगर वो फोन ज्यादा यूज करती है तो उसे समझाएं कि यह सही नहीं है और उसके स्क्रीन टाइम पर ब्रेक लगाएं. यह नहीं कि उसकी शादी करके उसे घर से निकाल दें. ताकि आपको देखना न पड़े कि वो फोन यूज करती है.

कब करवाएं बेटी की शादी?

रुजुता दिवेकर ने आगे वीडियो में वो कारण भी बताए हैं, जब आप अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं. उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब यह 3 पड़ाव को आपकी बेटी पार कर ले तो आप की शादी करवा सकते हैं. हालांकि सबसे जरूरी ये है कि आपकी बेटी खुद शादी के लिए तैयार हो. इसके अलावा इन बातों पर जरूर विचार करें-

जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए.

जब आपकी बेटी जॉब करती हो और उसके पास कमाई की गारंटी है.

जब वो समझदार हो जाए, जब उसे पता हो कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए. उसको पता हो उसे अपनी पति से क्या चाहती है. अपने करियर में क्या चाहती है.

इन सभी चीजों के पूरा होने के बाद ही लड़की शादी कर सकती है, इससे उसकी आने वाली जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी.

