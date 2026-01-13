Winter Joint Pain: सर्दियों में घुटनों-कमर-कंधों का दर्द नहीं करेगा परेशान, इन 5 तेलों से करें मालिश, साबित होंगे रामबाण

Joint Pain Relief: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. जहां एक तरफ शरीर के अंदर हार्मोंस बदलते हैं, वहीं दूसरी ओर हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं. बढ़ती उम्र में होने वाले बदलावों का सबसे ज्यादा असर हमारे जोड़ों पर पड़ता है. कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर अकड़ जाना तो कभी कंधों में जकड़न ये सभी बढ़ती उम्र में बहुत ही आम माने जाते हैं.

दरअसल, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और जोड़ों के बीच की चिकनाहट (कार्टिलेज) कम होने लगती है. इसी वजह से सूजन, अकड़न और दर्द की परेशानी शुरू हो जाती है. गौर करें तो आजकल ना केवल घर के बड़े बुजुर्ग बल्कि कम उम्र के लोग भी जोड़ों में दर्द की शिकायत करते नजर आते हैं. सर्दियों में ये समस्या दोगुनी हो जाती है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि थोड़ी-सी देखभाल और कुछ आसान आदतों को अपनाकर जोड़ों के दर्द से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है. इनमें से एक दादी-नानी के समय से चलती आ रही है. वो क्या है? तो बता दे, वो तेल मालिश है. अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से तेल हैं जिनसे मालिश करके आप सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं? चलिए जानते हैं.



उम्र के साथ जोड़ों में क्या-क्या बदलाव आते हैं?

बढ़ती उम्र में जोड़ों के बीच मौजूद तरल पदार्थ कम होने लगता है, कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने लगता है, लिगामेंट्स सख्त हो जाते हैं और मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं. इन सब वजहों से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और दर्द, सूजन और जकड़न की समस्या होने लगती है. आजकल के बिगड़े खानपान और लाइफस्टाइल के चलते छोटी उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है.



जोड़ों के दर्द को कम करने वाले 5 असरदार मसाज ऑयल

आपने अक्सर अपनी दादी-नानी को अपने हाथों-पैरों में तेल मालिश करते देखा होगा. वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि नियमित रूप से जोड़ों में तेल से मालिश करने से अकड़न कम होती है और दर्द में आराम मिलता है. अगर तेल सही हो तो आराम दोगुना हो जाता है.

1. लैवेंडर ऑयल

लैवेंडर ऑयल में सूजन और दर्द कम करने वाले गुण होते हैं. ये जोड़ों के आसपास की सूजन कम कर दर्द से राहत दिलाता है.

2. अदरक का तेल

अदरक में मौजूद तत्व सूजन, जकड़न और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. इससे जोड़ों की मूवमेंट भी बेहतर होती है.

3. यूकेलिप्टस ऑयल

यूकेलिप्टस ऑयल मसल्स की अकड़न दूर करता है और दर्द में आराम देता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

4. ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल में मौजूद ओलियोकैंथल नामक तत्व सूजन कम करने में मदद करता है. इससे मसल्स का दर्द और ऐंठन भी कम होती है.

5. कपूर का तेल

कपूर का तेल पेनकिलर मेडिसिंस में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जोड़ों के दर्द में जल्दी राहत मिलती है.

जोड़ों के दर्द में तेल कैसे लगाएं?

कभी भी एसेंशियल ऑयल सीधे स्किन पर ना लगाएं, इससे जलन हो सकती है. हमेशा किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल, बादाम या जोजोबा ऑयल में मिलाकर ही इस्तेमाल करें.



इस लगाने का एक आसान तरीका ये है कि 6 चम्मच कैरियर ऑयल में 15 बूंद एसेंशियल ऑयल मिलाएं. तेल को हल्के हाथों से दर्द वाली जगह पर लगाएं और ऊपर से गर्म कपड़ा ओढ़ लें.



जोड़ों का ख्याल कैसे रखें?

उम्र चाहे जो भी हो, अगर अपनी रोजाना की लाइफस्टाइल सही रखी जाए तो जोड़ों को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है.

1. रोज एक्टिव रहना है जरूरी

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, योग या स्ट्रेचिंग से मसल्स मजबूत रहती हैं और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है. इससे जोड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

2. वजन कंट्रोल में रखें

वजन बढ़ने से घुटनों और कमर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. बॉडी फैट जोड़ों के आसपास सूजन बढ़ाने वाले तत्व भी छोड़ती है, जिससे दर्द और बढ़ सकता है.

3. हेल्दी खाना अपनाएं

सही खान-पान न सिर्फ वजन कंट्रोल में रखता है बल्कि शरीर में सूजन को भी कम करता है. हरी सब्जियां, फल, नट्स और हेल्दी फैट जोड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं. साथ ही घरेलू मसाज ऑयल से मालिश करने से भी आराम मिलता है.

