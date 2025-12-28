क्या सर्दियों में रोज नहाना चाहिए या बिना इसके चल जाएगा काम? जानिए क्या कहता है साइंस

Is it okay to bathe every day in winters: सर्दियों की सुबह हम सभी लोग एक कशमकश से गुजरते हैं कि आज नहाएं या नहीं. कड़ाके की ठंड में रोज नहाना कोई जंग लड़ने जैसा लगता है. कई बार हम घरवालों के दबाव की वजह से कंपकंपाते हुए नहा तो लेते हैं लेकिन विज्ञान और त्वचा विशेषज्ञ इस बारे में कुछ अलग ही राय रखते हैं. आइए जानते हैं कि सर्दियों में रोज नहाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर रिसर्च और डॉक्टर क्या कहते हैं.

सर्दियों में रोज नहाना चाहिए या नहीं

आपको जानकर खुशी और हैरानी होगी लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में रोज नहाना जरूरी नहीं है और इसके पीछे कई ठोस वैज्ञानिक कारण हैं.

नेचुरल ऑयल्स की सुरक्षा

हमारी त्वचा पर प्राकृतिक तेल की एक सुरक्षात्मक परत होती है जो इसे हाइड्रेटेड और लचीला बनाए रखती है. सर्दियों की हवा पहले से ही खुश्क होती है. रिसर्च बताती है कि गर्म पानी और साबुन का बार-बार इस्तेमाल इस प्राकृतिक तेल को छीन लेता है जिससे त्वचा में दरारें, खुजली और एक्जिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

गुड बैक्टीरिया का संरक्षण

हमारी स्किन पर कुछ गुड बैक्टीरिया' होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. रोज नहाने और रगड़ने से ये सुरक्षा चक्र कमजोर हो जाता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ सकता है.

पानी का तापमान और समय

अगर आप नहाते भी हैं तो लंबे समय तक गर्म पानी के नीचे रहना नुकसानदेह हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार, ठंड में 5 से 10 मिनट तक गुनगुना पानी से नहाना काफी है.

तो क्या बिल्कुल न नहाएं?

ऐसा नहीं है कि आप साफ-सफाई छोड़ दें. भारत में प्रदूषण और धूल-मिट्टी ज्यादा है, इसलिए साफ-सफाई जरूरी है. अगर आप रोज पूरा नहीं नहाना चाहते तो शरीर के उन हिस्सों की रोज सफाई जरूर करें जहां पसीना या बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं.

हर दूसरे दिन का नियम

सर्दियों में एक दिन छोड़कर नहाना (Alternate days) त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प माना गया है. नहाने के तुरंत बाद तेल या लोशन लगाना न भूलें ताकि नमी बनी रहे.

वास्तव में सर्दियों में रोज नहाना आपकी सेहत से ज्यादा आपकी पसंद पर निर्भर करता है. अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई है तो रोज नहाने की आदत को छोड़ना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है.

