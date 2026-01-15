scorecardresearch
 
सर्दियों में रूम हीटर से भी नहीं रूक रही ठंड, रात को अपनाएं ये ट्रिक; तुरंत बिस्तर को जाएगा गर्म

सर्दियों में रूम हीटर चलाने के बाद भी अगर आपका बिस्तर ठंडा रहता है, तो एक पुराना देसी जुगाड़ आपके काम आ सकता है, बस आपको सोने से 15 मिनट पहले ये देसी जुगाड़ करना होगा, महज इसे रजाई में रखने से बिस्तर तुरंत गर्म हो जाता है और स्किन भी ड्राई नहीं होती.

ठंड में अक्सर हाथ-पैर रजाई में भी ठंडे ही रहते हैं. (PHOTO:ITG)

कड़ाके की ठंड में कई बार ऐसा होता है कि कमरे में हीटर चलने के बावजूद बिस्तर ठंडा ही रहता है. रजाई, कंबल और मोटे गद्दे के बावजूद पैरों और शरीर में ठिठुरन बनी रहती है. ऐसे में नींद भी नहीं आती है और ना ही नींद पूरी नहीं हो पाती और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपको किसी महंगे हीटर या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है. बस एक आसान सा देसी तरीका अपनाइए और आपका बिस्तर मिनटों में गर्म हो जाएगा. कड़ाके की ठंड में यह देसी जुगाड़ बहुत काम आता है, जिसे लोग अक्सर ही अनदेखा कर देते हैं. 

ठंड से बचने का देसी जुगाड़

घरों में गर्म पानी की बोतल होती ही है, जिससे कमर और पेट दर्द में आमतौर पर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं. मगर अच्छी बात यह है कि कड़ाके की ठंड में ये हॉट वाटर बॉटल आपके बहुत काम आ सकता है. इसका इस्तेमाल एक तो आप अपने हाथ-पैर गर्म करने के लिए कर सकते हैं, इसके साथ ही आप इससे अपना बिस्तर भी फौरन गर्म कर सकते हैं. ठंड से बचने का सबसे पुराना और असरदार तरीका गर्म पानी की बोतल है. इसे आप सोने से 10 से 15 मिनट पहले रजाई या कंबल के अंदर रख दें. ऐसा करने से बिस्तर जल्दी गर्म हो जाता है और आप सुकून की नींद ले सकते हैं.

गर्म पानी की बोतल के फायदे

  • बिस्तर जल्दी गर्म हो जाता है
  • पैरों की ठंडक दूर होती है
  • शरीर को आराम मिलता है
  • नींद गहरी आती है

कैसे करें सही इस्तेमाल?

  • एक मजबूत रबर की बोतल लें
  • उसमें उबलता नहीं, बल्कि गर्म पानी भरें
  • ढक्कन अच्छी तरह बंद करें
  • इसे चादर के नीचे या पैरों की तरफ रखें
  • कुछ ही मिनटों में आपका बिस्तर गर्म महसूस होने लगेगा.

क्यों काम करता है ये तरीका?

गर्म पानी की बोतल धीरे-धीरे गर्माहट छोड़ती है, जिससे कंबल के अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है. इससे बिस्तर का तापमान बढ़ता है और शरीर को आराम मिलता है. 

हीटर से बेहतर क्यों?

  • बिजली की बचत होती है
  • स्किन ड्राई नहीं होती
  • कोई शोर नहीं
  • सुरक्षित और सस्ता उपाय
