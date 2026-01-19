How To Take Care Of Elder's In Winters: हाड़कंपा देने वाली ठंड में कैसे रखें बुजुर्गों का ख्याल? ये आसान टिप्स आएंगी काम

सर्दियों के मौसम की ठंडी-ठंडी हवा का सामना जवान और बच्चे जैसे-तैसे करके कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए यही ठंड परेशानी का सबब बन सकती है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की गर्मी बनाए रखने की ताकत कम हो जाती है. ऐसे में सर्दियों का मौसम बड़े-बुजुर्गों के लिए अपने साथ तमाम तरह की परेशानियां लेकर आता है. ठंड के मौसम में जरा-सी लापरवाही बुजुर्गों की सेहत पर भारी पड़ सकती है.

अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई बुजुर्ग हैं, तो इस कड़कड़ाती ठंड में उनका खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें इस हाड़कंपा देने वाली सर्दी से बचाया कैसे जाए? आइए जानते हैं कुछ आसान और जरूरी तरीके, जिनसे आप अपने बड़े-बुजुर्गों को सर्दी से बचाए रख सकते हैं.



बुजुर्गों को क्यों लगती है ज्यादा ठंड?

आपके मन में अगर ये सवाल कभी उठा हो कि आखिर बुजुर्गों को ठंड ज्यादा क्यों लगती है तो इसकी कई वजहें होती हैं. उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मसल्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजब से उनका शरीर जल्दी ठंड पकड़ लेता है. इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है, जिससे हाथ-पैर ठंडे रहते हैं. कई बार डायबिटीज, बीपी और अन्य बीमारियों की वजह से भी ज्यादा ठंड लगती है.



बुजुर्गों को ठंड से कैसे बचाएं?



1. लेयर्स में पहनाएं कपड़े



ठंड से बचाने के लिए बुजुर्गों को एक ही मोटा कपड़ा पहनाने के बजाय पतले-पतले कई कपड़े लेयरिंग में पहनाएं. जैसे सबसे पहले अंदर थर्मल, उसके ऊपर स्वेटर और फिर इसके बाद हल्की जैकेट या शॉल. इससे शरीर की गर्मी अंदर बनी रहती है और जरूरत पड़ने पर कपड़े उतारे भी जा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि उनका सिर, हाथ और पैर जरूर ढंकें क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड शरीर में वहीं से जाते है. उनके लिए गर्म मोजे, टोपी और दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है.

2. हल्का-फुल्का मूवमेंट जरूर कराएं



सर्दियों में ठंड के चक्कर में बुजुर्ग अक्सर ज्यादातर एक ही जगह बैठे या लेटे रहते हैं, जिससे उनका शरीर और ठंडा हो जाता है. ऐसे में उन्हें हल्का-फुल्का मूवमेंट करके हाथ-पैर हिलाने के लिए मोटिवेट करें और बताएं कि इससे उन्हें ठंड भगाने में मदद मिलेगी.



वो ठंड भगाने के लिए घर के अंदर थोड़ा टहल सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर हाथ-पैर हिला सकते हैं या फिर हल्की-हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और शरीर गर्म रहता है.

3. खिलाएं गर्म खाना-पीना

ठंड में बुजुर्गों को गर्म और पोषक खाना देना बहुत जरूरी है. सर्दियों में उनकी डाइट में सूप, दाल और सब्जी शामिल करें. इसके साथ ही उन्हें गरम-गरम दूध या हल्दी वाला दूध, चाय या हर्बल ड्रिंक भी दें. गर्म खाना न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखता है, बल्कि इम्युनिटी भी मजबूत करता है.

4. घर का माहौल रखें गरम और आरामदायक

बुजुर्ग ज्यादातर समय घर में ही बिताते हैं, इसलिए घर का टेंपरेचर सही होना बहुत जरूरी है. ऐसे में जिन कमरों में बुजुर्ग रहते हैं, वहां हीटर या ब्लोअर लगाएं. दिन में धूप निकले तो पर्दे खोल दें और रात में खिड़की-दरवाजे बंद रखें. अगर हीटर का इस्तेमाल करें तो कमरा गर्म होने के बाद उसे बंद कर दें.

