2 दिन में ही सड़ जाते हैं फल..आ जाती है फफूंदी? जानिए सर्दियों में फ्रेश रखने का आसान और मुफ्त तरीका

सर्दियों में अक्सर सभी घरों में एक साथ ज्यादा सब्जियों और फल लाए जाते हैं. दरअसल, लोग सोचते हैं कि ठंड के मौसम में सब चीजें ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती हैं. हवा ठंडी होती है और मौसम में नमी भी कम होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि फल-सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी. लेकिन हैरानी की बात ये है कि संतरा, मौसमी, नींबू और अन्य खट्टे फल सर्दियों में भी जल्दी खराब होने लगते हैं. कई बार तो आप इन्हें खरीदते हैं और सिर्फ 2–3 दिन में ही फल सॉफ्ट पड़ जाते हैं, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है या उन पर फफूंदी भी आने लगती है.

आलम ये होता है कि कुछ ही दिनों में ये फल खाने लायक भी नहीं बचते हैं. ये न सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि खाने की भी बर्बादी है. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप जानते हैं कि फल जल्दी खराब क्यों होते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे स्टोर किया जाए, तो आप सर्दियों में भी अपने फल लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं.



सर्दियों में क्यों खराब हो जाते हैं फल?

सवाल ये उठता है कि आखिर सर्दियों में मौसम ठंडा होने के बावजूद भी फल खराब क्यों होते हैं. इसके पीछे एक-दो नहीं बल्कि कई कारण होते हैं.

1. सर्दियों में घरों में गर्माहट बनाए रखने के लिए हीटर चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से हवा बेहद ड्राई हो जाती है, जिससे फल जल्दी नमी खो देते है.

2. कभी ठंड, कभी गर्म जगह में रखने से फल पर पसीज (नमी) आ जाती है और वो कुछ ही दिनों में सड़ने लगते हैं.

3. बहुत से बंद डिब्बों में आते हैं. इसके साथ ही कई घरों में फलों को प्लास्टिक बैग में रखा जाता है, जिसकी वजह से हवा पास नहीं हो पाती है.



4. सभी तरह के फलों को एक साथ रखने से वे जल्दी पक और सड़ जाते हैं.



ये गैस भी हो सकती है फल सड़ने की वजह

कुछ फल जैसे केला, सेब और नाशपाती एथिलीन नामक एक गैस छोड़ते हैं. ये गैस पास में रखे दूसरे फलों को भी जल्दी पका देती है. संतरा और नींबू जैसे खट्टे फल खुद ये गैस नहीं बनाते, लेकिन इस गैस से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. इसलिए खट्टे फलों को सेब, केला या नाशपाती जैसे फलों से दूर रखना ही अच्छा रहता है.



सर्दियों में फलों को फ्रेश रखने की आसान ट्रिक्स



1. फलों को अलग-अलग रखें: सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको केला, सेब जैसे फलों को संतरा, मौसमी और नींबू से अलग रखना होगा. इससे फल जल्दी खराब नहीं होंगे.

2. खुली टोकरी में रखें: फलों को बंद डिब्बे या पॉलीथिन में रखने की बजाय खुली टोकरी या नेट वाली बास्केट में रखें ताकि हवा पास होती रहे.



3. अखबार या टिशू पेपर का इस्तेमाल करें: फलों के नीचे अखबार या टिशू पेपर बिछाकर रखना अच्छा रहता है. दरअसल, अखबार और टिशू पेपर फलों की एक्स्ट्रा नमी सोख लेते हैं और फफूंदी लगने से बचाते हैं.

4. फल एक-दूसरे के ऊपर न रखें: फलों को ढेर में रखने से नीचे वाले फल दब जाते हैं और जल्दी सड़ते हैं. कोशिश करें कि फल अलग-अलग रखें.

5. हल्का तेल लगाकर रखें: संतरा या नींबू जैसे फलों पर हल्का सा खाने का तेल लगा दें. इससे फल की नमी बनी रहती है और वो लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं.

6. फल स्टोर करने से पहले न धोएं: फलों को धोकर रखने से उन पर नमी रह जाती है, जिससे वे जल्दी सड़ते हैं. ऐसे में स्टोर करते वक्त उन्हें ना धोएं. जब खाना हो उससे पहले ही धोएं.

