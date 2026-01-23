How To Get Rid Of Shoes Smell Without Washing: बिना धोए जूतों की बदबू ऐसे होगी छूमंतर, अपनाएं ये आसान घरेलू टिप्स

How To Get Rid Of Shoes Smell Without Washing: जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके जूते साफ होते हैं, लेकिन टाइम के साथ उन पर बाहर की धूल, गंदगी और कीचड़ चिपक जाती है. इसकी वजह से जूते ना केवल गंदे हो जाते हैं, बल्कि उनमें से बहुत ज्यादा बदबू भी आने लगती है. यूं तो जूतों से आने वाली बदबू एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये काफी शर्मिंदगी भरा मोमेंट बना सकती है. खासकर तब जब कोई मेहमान अचानक घर आ जाए और जूतों से उठती बदबू हर तरफ फैल जाए.

अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जूतों से बदबू दूर करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो उन्हें धोना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जूतों को बार-बार धोना न तो आसान है और न ही सर्दियों में जल्दी सुखाना मुमकिन. इसके अलावा, कुछ खास मटीरियल के जूतों को बार-बार धोने से उनका चमक-दमक खराब हो जाती है. ऐसे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ आसान और असरदार टिप्स-ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिनसे आप बिना धोए भी जूतों की बदबू को मिनटों में दूर कर सकते हैं.



बदबू दूर करने के आसान उपाय:



1. बेकिंग पाउडर: जूतों में से आने वाली बदबू की वजह पसीना और बैक्टीरिया होता है. इस बदबू को मिटाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. बेकिंग पाउडर इन चीजों को सोख लेता है और बदबू कम करता है. रात को जूतों में थोड़ा बेकिंग पाउडर डालकर रखें और सुबह ब्रश से साफ करें. बदबू काफी कम हो जाएगी.

2. टी-बैग: सभी घरों में चाय पी जाती है, लेकिन इसे बनाने के बाद अक्सर आप टी-बैग फेंक देते हैं. लेकिन अब से ऐसा मत करिएगा. दरअसल, इस्तेमाल किए गए टी-बैग को ठंडा होने के बाद जूतों में डालें. टी में मौजूद तत्व बैक्टीरिया को कम करते हैं और बदबू को सोखते हैं. इसे कुछ घंटों के लिए रख दें और देखें कि जूतों की अंदर की बदबू में फर्क महसूस होगा.

3. जुराब रोज बदलें: ज्यादातर मामलों में बदबू पसीने और बैक्टीरिया की वजह से होती है. अगर आप हर दिन साफ जुराब पहनेंगे और एक ही जुराब कई दिनों तक नहीं पहनेंगे, तो जूतों से बदबू आने की समस्या खुद-ब-खुद कम होने लगती है.

4. ये टिप्स भी आएंगी काम:

बेकिंग सोडा को रात भर जूतों में छोड़ दें. सुबह हल्का झाड़ें. ये बदबू को नेचुरली न्यूट्रल करता है.

एसेंशियल ऑयल (जैसे टी ट्री या लैवेंडर) की कुछ बूंदें कपड़े या कॉटन बॉल पर डालकर जूतों में रख दें. इससे ना केवल जूतों से खुशबू आएगी, बल्कि बैक्टीरिया भी काम हो जाएंगे.

जूतों को धूप और हवा में रखना भी बदबू को कम करता है. दिन में कुछ समय के लिए जूतों को खुली हवा/धूप में रखें इससे नमी और बदबू दोनों कम होती हैं.

