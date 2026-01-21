बिना पानी के कैसे करें घर की सफाई? ये 5 आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर रोज नहीं लगाना होगा पोछा

घर की सफाई का नाम सुनते ही किसी के भी दिमाग में सबसे पहले बाल्टी, पानी और गीला पोछा आता है. ये आता है कि फर्श की सफाई करने के लिए गीले पोछे में हाथ करके रगड़ना होगा. फर्श गीला हो जाता है, हाथ भी खराब होते हैं और सर्दियों में सूखने के लिए इंतजार भी लंबा करना पड़ता है. चाहे किसी को पसंद हो या हो इसके बाद भी सभी घर की सफाई करने के लिए रोजाना पोछा लगाते ही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना पानी के भी घर को साफ और चमकदार रखा जा सकता है?

जी हां, कुछ ऐसे आसान और स्मार्ट तरीके हैं, जिनसे सफाई करने में ना तो ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही समय बर्बाद होता है. खास बात ये है कि इन तरीकों को अपनाकर घर भी जल्दी साफ हो जाता है और फर्श सूखा भी रहता है. तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं पानी के बिना घर की सफाई करने के 5 आसान तरीके, जो आपकी रोजाना की सफाई को और भी आसान बना देते हैं.



1. माइक्रोफाइबर कपड़े से लगाएं बिना पानी वाला पोछा: अगर आपके फर्श पर ज्यादा गंदगी नहीं है, तो माइक्रोफाइबर कपड़ा या ड्राई मॉप सफाई करने का सबसे आसान और स्मार्ट तरीका है. ये कपड़ा बहुत ही हल्का होता है और इससे धूल, बाल, मिट्टी और छोटे कणों आसानी से साफ हो जाते हैं. इसकी खासियत ये है कि इससे सफाई करने से हाथ गीले नहीं होते और सफाई जल्दी भी हो जाती है.



2. वैक्यूम क्लीनर से करें डीप क्लीनिंग: वैक्यूम क्लीनर सिर्फ कार्पेट की सफाई के लिए नहीं होता है. ये फर्श को साफ करने के लिए भी बहुत काम का है. वैक्यूम क्लीनर घर के कोनों और दरारों में छिपी धूल को भी बाहर निकाल देता है, जहां पोछा आसानी से नहीं पहुंच पाता.

3. स्प्रे वाले ड्राई मॉप का इस्तेमाल करें: आजकल बाजार में ऐसे ड्राई मॉप आते हैं, जिनमें पानी वाला छोटा सा स्प्रे लगा होता है. आप इसमें हल्का क्लीनिंग लिक्विड डाल सकते हैं. ऐसा करने के बाद बस हल्का स्प्रे करें और फर्श को मॉप से साफ करें.

4. कार्पेट के लिए बेकिंग सोडा है बेस्ट: घर को सफा करने का एक मुख्य हिस्सा कार्पेट को साफ करना भी होता है. लेकिन कार्पेट को बार-बार पानी से धोना आसान नहीं होता. ऐसे में बेकिंग सोडा बहुत काम आता है. कार्पेट पर हल्का बेकिंग सोडा छिड़कें और 15–20 मिनट छोड़ दें. फिर वैक्यूम कर लें.

5. शीशे और टाइल्स के लिए सिरका या अल्कोहल: शीशे, टाइल्स या किचन स्लैब साफ करने के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं.

एक स्प्रे बोतल में सिरका भरें, हल्का स्प्रे करें और सूखे कपड़े से पोंछ लें.

