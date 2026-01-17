सर्दियों में नहीं जमता दही? इन आसान ट्रिक्स से घर पर जमेगा गाढ़ा-मलाईदार हलवाई जैसा दही

सर्दियों में जहां लोग ठिठुरने वाली सर्दी से परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने अपने घर की महिलाओं को दही ना जमने की परेशानी से परेशान होते देखा होगा. दरअसल, सर्दी के मौसम में ठंडी हवा और कम टेंपरेचर के कारण दही का जामन सही तरीके से एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से दही अक्सर पतला या फटा हुआ जैसा जमता है. इससे न सिर्फ स्वाद और टेक्शचर प्रभावित होता है, बल्कि कई बार दही का इस्तेमाल भी मुश्किल हो जाता है.

और पढ़ें

यूं तो आजकल बाजार में दही मिलता है, लेकिन आज भी कई लोग दही घर में ही जमाते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और सर्दी में दही जमने में परेशानी हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप घर पर ही हलवाई जैसी गाढ़ी, मलाईदार और पर्फेक्ट दही जमा सकते हैं.

1. दूध को सही टेंपरेचर पर गर्म करें

सर्दियों में दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए दही जमाने से पहले दूध को हल्का गरम करें. ध्यान रहे, दूध इतना गर्म हो कि उंगली डालने पर हल्की गर्मी महसूस हो, लेकिन उबालना नहीं है. बहुत गर्म दूध में दही का जामन अच्छे से काम नहीं करता है.

2. फ्रेश और एक्टिव दही डालें

दही का जामन हमेशा फ्रेश और एक्टिव होना चाहिए. सर्दियों में दही जमाने के लिए थोड़ा ज्यादा जामन (1–2 बड़े चम्मच) डालें, ताकि दही जल्दी और गाढ़ा जम सके.

Advertisement

3. मोटा बर्तन या कासेरोल इस्तेमाल करें

सर्दियों में गर्मी जल्दी बाहर निकल जाती है. ऐसे में मोटे बर्तन या इन्सुलेटेड कासेरोल में दही जमाने की कोशिश करें. इससे टेंपरेचर लंबे समय तक बना रहता है और दही पतला नहीं जमता.

4. दही को कपड़े में लपेटें

दही जमाने के बाद बर्तन को गर्म कपड़े या तौलिये में लपेट दें. इससे दही को संयम से जमने का समय मिलता है और वो गाढ़ा जमता है.

5. दिन के गर्म समय में सेट करें

सर्दियों में सुबह‑सुबह या जब थोड़ी धूप निकली हो और मौसम थोड़ा गर्म हो तभी दही सेट करना बेहतर रहता है. मौसम में थोड़ी गर्मी रहने से दही जल्दी और अच्छे से जमता है.

6. बार-बार हिलाने से बचें

एक बार दही डालकर जब ढक दें, तो इसे कम से कम 8–12 घंटे बिना हिलाए रहने दें. बीच‑बीच में देखना दही को पतला कर सकता है.

7. जमने के बाद फ्रिज में रखें

जब दही जम जाए, तो उसे फ्रिज में रखें. इससे दही अच्छे से जमा रहता है और ज्यादा खट्टा नहीं होता है.