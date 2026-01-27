scorecardresearch
 
चिप्स से भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे चने, इस आसान ट्रिक से बनाएं और पाएं स्वाद के साथ सेहत भी

चिप्स जितने कुरकुरे और उससे कहीं ज्यादा हेल्दी स्नैक चाहिए? भुने चने आपका शाम का पसंदीदा नाश्ता बन सकते हैं. अगर आप इन्हें खास ट्रिक्स से बनाएंगे तो इनका स्वाद ऐसा होगा कि आप चिप्स खाना भूल जाएंगे.

चने आपके लिए हेल्दी स्नैकिंग का बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं. (Photo: ITG)
शाम होते ही जैसे ही हल्की-सी भूख लगती है, दिमाग अपने आप चिप्स के पैकेट की तरफ दौड़ पड़ता है. कुरकुरे, चटपटे और खाने में मजेदार लगने वाले चिप्स किसी की पहली पसंद बन जाते हैं. लेकिन चिप्स जितने टेस्टी होते हैं, उतने ही सेहत के लिए नुकसानदायक भी होते हैं. इनमें ढेर सारा तेल और नमक होता है. खास बात ये है कि खराब चीजों की मात्रा ज्यादा होने के साथ ही इसमें पोषण नाममात्र होता है. रोजाना चिप्स खाने से ना केवल वजन बढ़ने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बल्कि पेट की दिक्कत और सुस्ती भी आती है.

ऐसे में शाम में स्नैक्स के तौर पर आपको चिप्स को खाने की बजाय चने पर स्विच करना चाहिए. ये हेल्दी होता है और अगर सही ढंग से बनाया जाए तो ये चिप्स को स्वाद के मामले में भी सीधी टक्कर दे सकता है. लेकिन इसके लिए आपको चने को सही तरीके से रोस्ट या मसालों के साथ तैयार करना जरूरी है, तभी ये उतना ही कुरकुरा और चटपटा लगता है. तो चलिए जानते हैं कि प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व भरपूर चने को चिप्स से ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की तकनीक क्या है. 

चिप्स से बेहतर कैसे हैं चने?
चना सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के मामले में भी चिप्स से कहीं आगे है. इसमें भरपूर प्रोटीन और फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है. चने खाने से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं. ये वजन कंट्रोल करने और डाइजेशन दोनों के लिए अच्छा है. वहीं दूसरी तरफ चिप्स सिर्फ कैलोरी बढ़ाते हैं, फायदा कुछ खास नहीं देते.

ऐसे चनों को बनाएं चिप्स जैसा कुरकुरा 
डिब्बे से निकलते ही चने सॉफ्ट होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से ये क्रिस्पी स्नैक बन सकते हैं.

1. सही चने चुनें: आप कैन वाले चने ले सकते हैं या सूखे चनों को भिगोकर उबाल सकते हैं.

2. अच्छे से सुखाएं: कैन वाले चनों को धोकर कपड़े या टिश्यू से हल्का सुखा लें. ज्यादा गीले होंगे तो कुरकुरे नहीं बनेंगे. अगर ज्यादा सूखे होंगे तो सख्त हो जाएंगे.

3. मसाला डालें, स्वाद बढ़ाएं: थोड़ा सा तेल डालकर चनों में मसाले मिलाएं. अगर आप बिल्कुल चिप्स जैसा स्वाद चाहते हैं तो रैंच सीजनिंग डालें. 

तलने ना चाहें तो ऐसे बनाएं
अगर आप चले को तेल में तलना ना चाहते हों तो ओवन या एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब तक चने सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं, तब तक भूनें. 

एयर फ्रायर में: करीब 10 मिनट
ओवन में: 25–30 मिनट

अपने टेस्ट के हिसाब से फ्लेवर बनाएं
चना इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें आप मनचाहा मसाले डालकर इसका स्वाद अपने हिसाब से कर सकते हैं. आप चनों में डाल सकते हैं:

  • लाल मिर्च और जीरा
  • लहसुन पाउडर
  • चीज़ या परमेजान
  • दालचीनी या हल्का मीठा फ्लेवर भी 
