वजन कम करने में मदद कर सकता है ये 1 रुपये वाला तरीका! चर्बी गलाने में मददगार

सर्दियों की भूख और अनहेल्दी क्रेविंग अक्सर लोगों के वेट लॉस गोल के बीच आ जाती है. अगर आप भी जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद भी अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्थ प्रोफेसर ने काफी सस्ता और आसान तरीका बताया है जो आपकी क्रेविंग को कम करेगा. उनका दावा कि 1 रुपये से भी कम कीमत वाली इस चीज से आप भूख को कम कर सकते हैं और फिर आपका कुछ खाने का मन भी नहीं करेगा. इस तरीके से आपको जो सर्दियों में अलग-अलग तरह का खाना देखकर उसे खानी की इच्छा होती है, वो कम होगी और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वजन कम होने में भी मदद मिलेगी.

क्या है यह '1 रुपये' वाला वेट लॉस फॉर्मूला?

ब्रिटिश हेल्थ और वेट लॉस प्रोफेसर फ्रैंकलिन जोसेफ का कहना है, 'लोग सोचते हैं कि खाने की क्रेविंग दिमाग से होती है लेकिन इंसान की भूख आमतौर पर ब्लड शुगर लेवल से जुड़ी होती है. कई हफ्तों तक लगातार और स्वादिष्ट भोजन करने के बाद ब्लड शुगर स्थिर नहीं रहता, यही कारण है कि लोगों को खाने की क्रेविंग होती है.'

उन्होंने बताया, 'दालचीनी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है और पेट भरा होने का अहसास कराती है जिससे अचानक लगने वाली भूख को रोका जा सकता है जो लोगों को मीठा खाने और जंक फूड की क्रेविंग के लिए जिम्मेदार होता है.'



दालचीनी यदि आप मार्केट से खरीदकर लाते हैं तो उसकी रोजाना की कीमत 1 रुपये भी नहीं बैठेगी.

दालचीनी क्यों कारगर है?

प्रोफेसर जोसेफ के अनुसार, दालचीनी में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर कार्बोहाइड्रेट को अधिक अच्चे से उपयोग कर लेता है और भूख बढ़ाने वाली इच्छा को अचानक बढ़ने या कम होने से रोकता है.



दालचीनी का स्ट्रांग और गर्म स्वाद भी पेट को संतुष्ट करने में सहायक होता है. इसका कारण है जब दिमाग को कुछ गर्म और मीठी खुशबू मिलती है तो वह अक्सर मीठी चीजों की ओर अट्रैक्ट होना बंद कर दिया है और आप तो जानते ही हैं कि दालचीनी में भी यही गुण पाए जाते हैं.

कैसे उपयोग करें?

एक चौथाई चम्मच दालचीनी को गर्म पानी में मिलाएं, अच्छी तरह से हिलाएं और धीरे-धीरे पिएं. यदि दालचीनी के टुकड़ों का उपयोग कर रहे हैं तो इसे पांच मिनट तक उबलने दें और फिर छानकर उसका पानी पिएं. यह क्रेविंग कम करने का काफी सरल, सस्ता और बहुत प्रभावी तरीका है. इससे 10 से 15 मिनट के भीतर क्रेविंग खत्म हो जाती है.

सावधानी भी है जरूरी

यह नुस्खा बेहद प्रभावी है लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी भी देते हैं कि अगर आपको एसिडिटी, दांतों की सेंसिटिविटी या पेट में अल्सर जैसी समस्याएं हैं तो इसे पीने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.



वेट लॉस केवल एक ट्रिक पर निर्भर नहीं करता, इसके साथ बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जरूरी है.

