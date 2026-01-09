Easy Tips for keeping Body Warm: सर्दियों में बिना रूम हीटर भी गर्म रहेगी बॉडी, तुरंत आजमाएं ये आसान देसी तरीके

Easy Tips for keeping Body Warm: जनवरी आते ही धीरे-धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है और इस मौसम में घर से कदम बाहर निकालने का मन नहीं करता है. बिना रूम हीटर के कमरे के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रूम हीटर से बिजली का बिल भी कई गुना ज्यादा आता है इसलिए कुछ लोग इनका इस्तेमाल सीमित कर देते हैं.

हालांकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में शरीर को गर्म करने के लिए लोग सुबह से रात तक रूम हीटर, ब्लोअर और गैस हीटर का ही सहारा ले रहे हैं, जिसका बुरा असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है. अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल पसंद नहीं करते हैं और देसी तरीकों से शरीर को गर्मा रखने के तरीके खोज रहे है, तो कुछ देसी और आसान जुगाड़ अपनाकर आप कड़ाके की ठंड में भी खुद को आरामदायक महसूस कर सकते हैं.

इन 5 देसी तरीको से शरीर को रखें गर्म

देसी खानपान से बढ़ाएं बॉडी हीट

हमारे खान-पान का सीधा असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है, इसलिए ठंड के मौसम में उन फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, जो शरीर को गर्माहट देते हैं. गुड़, तिल, मूंगफली, बाजरा, ज्वार और सोंठ जैसी चीजें शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध या अदरक की चाय पीने से ठंड से राहत मिलती है और इम्युनिटी भी मजबूत होती है.

सरसों का तेल बनेगा आपका हीटर

सरसों के तेल की अक्सर आपने सुना होगा कि नवजात बच्चों की मालिश की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरसों का तेल शरीर को गर्माहट देने के सबसे असरदार तरीका है. अगर आप ठंड में रोजाना सरसों के तेल से हल्की मालिश करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और गर्माहट बनी रहती है. आप चाहे तो इसमें लहसुन की कुछ कलियां डालकर गर्म करके बॉडी की मसाज कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन भी गर्म होता है.खासतौर पर पैरों, गर्दन और पीठ की मालिश ठंड से बचाने में मदद करती है.

कपड़ों की सही लेयरिंग है जरूरी

ठंड में अक्सर लोग भारी-भारी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ठंड से कांपते रहते हैं.इसलिए सर्दियों में भारी कपड़े पहनने से ज्यादा सही लेयरिंग करना जरूरी होता है. सबसे पहले अंदर थर्मल पहनें और उसके ऊपर फुल स्लीव की टी-शर्ट या टॉप फिर बाहर स्वेटर या जैकेट पहननी चाहिए. इससे शीत लहर हमारे शरीर को डायरेक्ट हिट नहीं कर पाती है और शरीर अंदर से गर्म रहता है, चाहे बाहर कितनी ही तेज हवा क्यों न चल रही हो.

मिट्टी के बर्तन से मिलेगी नेचुरल गर्माहट

खाना पकाने वाले बर्तनों का भी ठंड में काफी असर पड़ता है, अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो वो ज्यादा देर के लिए गर्म रहता है और बॉडी को नेचुरल हीट मिलती है. इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन से बनी चाय या दूध पीने से ठंड का असर कम होता है. इसलिए आप चाहे तो शरीर को गर्म रखने के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना और खाना खाकर खुद को गर्माहट दे सकते हैं.

रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें

सर्दियों में लोग अक्सर आलस की वजह से अपने रूटीन को बदल लेते हैं, इस मौसम में देर तक उठना लोग पसंद करते हैं. जबकि ठंड में भी सुबह-शाम हल्की स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार और वॉक करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ठंड कम महसूस होती है, इसलिए जितना हो सके सर्दी में हल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए.

