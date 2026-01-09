scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Easy Tips for keeping Body Warm: सर्दियों में बिना रूम हीटर भी गर्म रहेगी बॉडी, तुरंत आजमाएं ये आसान देसी तरीके

कड़ाके की ठंड में बिना रूम हीटर के भी शरीर को गर्म रखा जा सकता है. देसी खानपान, सही कपड़े, तेल मालिश और आसान घरेलू जुगाड़ अपनाकर आप सर्दियों में स्वस्थ और आरामदायक महसूस कर सकते हैं, ये उपाय सस्ते, सुरक्षित और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

Advertisement
X
सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल करना इतना सही नहीं होता है. (PHOTO: ITG)
सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल करना इतना सही नहीं होता है. (PHOTO: ITG)

Easy Tips for keeping Body Warm: जनवरी आते ही धीरे-धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है और इस मौसम में घर से कदम बाहर निकालने का मन नहीं करता है. बिना रूम हीटर के कमरे के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रूम हीटर से बिजली का बिल भी कई गुना ज्यादा आता है इसलिए कुछ लोग इनका इस्तेमाल सीमित कर देते हैं.

हालांकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में शरीर को गर्म करने के लिए लोग सुबह से रात तक रूम हीटर, ब्लोअर और गैस हीटर  का ही सहारा ले रहे हैं, जिसका बुरा असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है. अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल पसंद नहीं करते हैं और देसी तरीकों से शरीर को गर्मा रखने के तरीके खोज रहे है, तो कुछ देसी और आसान जुगाड़ अपनाकर आप कड़ाके की ठंड में भी खुद को आरामदायक महसूस कर सकते हैं. 

इन 5 देसी तरीको से शरीर को रखें गर्म 

देसी खानपान से बढ़ाएं बॉडी हीट

हमारे खान-पान का सीधा असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है, इसलिए ठंड के मौसम में उन फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, जो शरीर को गर्माहट देते हैं. गुड़, तिल, मूंगफली, बाजरा, ज्वार और सोंठ जैसी चीजें शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध या अदरक की चाय पीने से ठंड से राहत मिलती है और इम्युनिटी भी मजबूत होती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Priyanka Chopra's beauty secrets
ठंडे में प्रियंका चोपड़ा ने बर्फ के पानी में डुबाया फेस, इससे चेहरे पर क्या पड़ेगा असर?
ranveer brar style chikki
घर पर बनाएं रणवीर बरार स्टाइल तिल-मूंगलफली की चिक्की, भूल जाएंगे बाजार का स्वाद
Besan Sheera Benefits
सर्दियों में पीकर सोएं 'बेसन शीरा', आएगी सुकून की नींद! बनाना भी बेहद आसान
Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक
dhurandhar actor akshaye khanna
'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना नहीं करते ब्रेकफास्ट, जानें इसका शरीर पर क्या होता है असर?
Advertisement

सरसों का तेल बनेगा आपका हीटर

सरसों के तेल की अक्सर आपने सुना होगा कि नवजात बच्चों की मालिश की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरसों का तेल शरीर को गर्माहट देने के सबसे असरदार तरीका है. अगर आप ठंड में रोजाना सरसों के तेल से हल्की मालिश करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और गर्माहट बनी रहती है. आप चाहे तो इसमें लहसुन की कुछ कलियां डालकर गर्म करके बॉडी की मसाज कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन भी गर्म होता है.खासतौर पर पैरों, गर्दन और पीठ की मालिश ठंड से बचाने में मदद करती है.

कपड़ों की सही लेयरिंग है जरूरी

ठंड में अक्सर लोग भारी-भारी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ठंड से कांपते रहते हैं.इसलिए सर्दियों में भारी कपड़े पहनने से ज्यादा सही लेयरिंग करना जरूरी होता है. सबसे पहले अंदर थर्मल पहनें और उसके ऊपर फुल स्लीव की टी-शर्ट या टॉप फिर बाहर स्वेटर या जैकेट पहननी चाहिए. इससे शीत लहर हमारे शरीर को डायरेक्ट हिट नहीं कर पाती है और शरीर अंदर से गर्म रहता है, चाहे बाहर कितनी ही तेज हवा क्यों न चल रही हो.

मिट्टी के बर्तन से मिलेगी नेचुरल गर्माहट

खाना पकाने वाले बर्तनों का भी ठंड में काफी असर पड़ता है, अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो वो ज्यादा देर के लिए गर्म रहता है और बॉडी को नेचुरल हीट मिलती है. इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन से बनी चाय या दूध पीने से ठंड का असर कम होता है. इसलिए आप चाहे तो शरीर को गर्म रखने के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना और खाना खाकर खुद को गर्माहट दे सकते हैं. 

Advertisement

रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें

सर्दियों में लोग अक्सर आलस की वजह से अपने रूटीन को बदल लेते हैं, इस मौसम में देर तक उठना लोग पसंद करते हैं. जबकि ठंड में भी सुबह-शाम हल्की स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार और वॉक करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है. इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ठंड कम महसूस होती है, इसलिए जितना हो सके सर्दी में हल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement