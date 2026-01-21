scorecardresearch
 
खिड़की से आती ठंडी हवा कमरा कर रही बर्फ जैसा ठंडा? इन 5 सस्ते तरीकों से लगाएं ब्रेक, बिना हीटर भी रहेगा गर्म

सर्दियों में खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पूरे कमरे को ठंडा कर देती है. अगर आप बिना हीटर और ज्यादा खर्च के कमरा गर्म रखना चाहते हैं, तो खिड़की ढकने के ये आसान और सस्ते घरेलू उपाय जरूर अपनाएं.

खिड़की पर थर्माकोल शीट लगाकर आप उसे इंसुलेट कर सकते हैं. (Photo: ITG)
सर्दियों के मौसम में घर से ठंड भगाने के लिए सभी को गर्म कंबल, मोटी-मोटी रजाई और चाय-कॉफी की जरूरत पड़ती है. लोग ठंड से बचने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी-सी चीज पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है और वो है खिड़की से आने वाली ठंडी हवा. यही ठंडी हवा धीरे-धीरे पूरे कमरे को बर्फ जैसा ठंडा कर देती है. कई बार तो हीटर चलाने के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं लेती. हीटर भी चलता है, कमरा गर्म भी नहीं होता और बिजली का बिल भी बढ़कर आता है. 

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा सर्दियों में बिना ज्यादा खर्च के गर्म और आरामदायक बना रहे, तो खिड़की को सही तरीके से ढकना बहुत जरूरी है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. आपके घर में पहले से मौजूद कुछ चीजें ही खिड़की से आने वाली ठंडी-बर्फीली हवाओं से आपको निजात दिला सकती हैं. चलिए जानते हैं.

1. मोटे पर्दे लगाएं: अगर आपने सर्दियों के मौसम में भी खिड़कियों पर गर्मियों वाले पतले या हल्के पर्दे लगाए हुए हैं, तो तुरंत बदल दें. ठंडी हवा आसानी से इन पर्दों के आर-पार हो जाती है और कमरे को ठंडा कर देती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में हमेशा मोटे, भारी या डबल लेयर वाले पर्दे लगाएं. ये पर्दे खिड़की से आने वाली ठंडी हवा को रोकते हैं और कमरे में गर्माहट लाते हैं. 

2. एल्युमिनियम फॉयल: खिड़की से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकने का दूसरा आसान और सस्ता तरीका एल्युमिनियम फॉयल है.
ये तरीका सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन ठंड रोकने में काफी असरदार है. खिड़की के शीशे पर एल्युमिनियम फॉयल को टेप की मदद से चिपका दें. ये बाहर की ठंडी हवा और ठंडक को अंदर आने से रोकता है और कमरे को गर्म रखने में मदद करता है. 

3. कंबल और चादर: अगर आपके पास मोटे पर्दे नहीं हैं, तो परेशान होने की या फिर बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है. जब बर्फीली हवा चले और ठंड ज्यादा बढ़ जाए तब आप खिड़की पर कंबल या मोटी चादर टांगकर ठंडी हवाओं को अंदर आने से रोक सकते हैं.
ये एक देसी और सस्ता तरीका है.  

4. अखबार: ठंडी हवाओं से बचने का अगला सस्ता तरीका है अखबार. जी हां, अगर आप कम खर्च में कारगर तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह उपाय आपके काम का है. खिड़की के शीशे पर अखबार की कई परतें टेप से अच्छे से चिपका दें. इससे ठंडी हवा का असर काफी हद तक कम हो जाता है. 

5. बबल रैप या थर्माकोल शीट लगाएं: खिड़की पर बबल रैप या थर्माकोल शीट लगाना आपको बेहतर इंसुलेशन दे सकता है और ठंड को ज्यादा असरदार तरीके से रोक सकता है. इनमें हवा की परत होती है, जो बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकती है और कमरे को लंबे समय तक गर्म बनाए रखती है.

---- समाप्त ----
