Baby Winter Care: सर्दियों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा कपड़े पहनना भी हो सकता है खतरनाक! जान लें ठंड में गर्म रखने का सही तरीका

Baby Winter Care: सर्दियों में जब बड़ों को इतनी ठंड लगती है तो सोचिए छोटे-छोटे बच्चों को कितनी लगती होगी. ऐसे में सर्दियां आते ही सभी माता-पिता सबसे ज्यादा अपने छोटे बच्चे की चिंता करने लगते हैं. खासतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चे ठंड के मौसम में जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर बड़ों की तुलना में जल्दी ठंड पकड़ लेता है. ऐसे में सर्दियों में बच्चे को गर्म रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए माता-पिता तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं. जैसे उन्हें बहुत सारे कपड़े पहनाते हैं, मोजे पहनाते हैं और इसके साथ ही कई तरीके अपनाते हैं. ठंड में बच्चों को गर्म रखना बहुत जरूरी है.



लेकिन बच्चों को जरूरत से ज्यादा गर्म रखना भी नुकसानदायक हो सकता है. सही कपड़े, सही टेंपरेचर और थोड़ी-सी सावधानी आपके बच्चे को सुरक्षित और आरामदायक रख सकती है. ऐसे सवाल ये उठता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दियों में सावधानी के साथ कैसे ठंड से बचाया जा सकता है.

बाहर जाते समय बच्चे को कैसे कपड़े पहनाएं?

जब भी सर्दियों में आप अपने छोटे बच्चे को बाहर लेकर जाएं, तो आप उन्हें क्या कपड़े पहना रहे हैं इस बात का ध्यान जरूर रखें. बच्चों को एकदम मोटे कपड़े पहनाने की बजाय लेयरिंग पर ध्यान दें. नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) की सलाह के मुताबिक, बच्चे को कई हल्की लेयरिंग वाले कपड़े पहनाने चाहिए.

बाहर ले जाने से पहले बच्चे का सिर ढकने के लिए उसे टोपी जरूर पहनाएं, क्योंकि सिर से सबसे ज्यादा गर्मी निकलती है.

हाथों को ठंड से बचाने के लिए दस्ताने पहनाएं.

कपड़े ऐसे हों जो गर्म भी रखें और बच्चे को आराम भी दें

ध्यान दें: माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ठंड के हिसाब से वो खुद जितनी लेयर कपड़े पहनते हैं अपने बच्चे को बस उससे एक लेयर ज्यादा पहनाना काफी होता है.

कार में सफर करते समय क्या रखें ध्यान?

अगर आप अपने बच्चे को कार में कहीं लेकर जा रहे हैं तो आपको उसके कपड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. दरअसल, बहुत मोटे स्वेटर या जैकेट पहनाने से कार सीट बेल्ट सही से फिट नहीं हो पाती है. ऐसे में ध्यान रखें कि

बच्चे को मोटे कोट या जैकेट पहनाकर कार सीट में न बिठाएं

पहले बच्चे को अच्छे से सीट बेल्ट से बांधें

जरूरत महसूस हो तो उसे गर्म रखने के लिए ऊपर से हल्का कंबल डाल सकते हैं

इस तरह बच्चा भी गर्म रहेगा और सेफ भी.

घर आते ही उतारना ना भूलें एक्स्ट्रा कपड़े

घर के अंदर अक्सर आप लोग सर्दियों में ठंड भगाने के लिए रूम हीटर लगाते हैं. ऐसे में टोपी, दस्ताने और ज्यादा कपड़े पहनाए रखने से बच्चा ओवरहीट हो सकता है. अगर बच्चे को पसीना आ रहा है या चेहरा लाल लग रहा है, तो समझ लें कि उसे गर्मी लग रही है. ऐसे में घर आने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े उतारना बिल्कुल ना भूलें.

बच्चे के कमरे के टेंपरेचर का ध्यान रखें

अक्सर माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे को रात में बहुत गरम कमरा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. NHS के मुताबिक, बच्चे के कमरे का टेंपरेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए.

ज्यादा गर्म कमरा बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे SIDS (सडन इनफैंट डेथ सिंड्रोम) का खतरा बढ़ सकता है.

बच्चे को सुलाते समय क्या पहनाएं?

रात में बच्चे को सुलाने के लिए ज्यादा भारी कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में अपने बच्चे को रात में सुलाते वक्त

एक स्लीपसूट

स्लीपिंग बैग या फिर हल्की चादर/कंबल उढ़ाएं.

अगर स्लीपिंग बैग में भी बच्चा ठंडा लगे, तो कंबल बढ़ाने की बजाय कपड़ों की एक लेयर बढ़ाएं.

कंबल चुनते समय रखें सावधानी

अगर आप स्लीपिंग बैग की जगह कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हल्के और सेलुलर कंबल इस्तेमाल करें. मोटे, फ्लीस या भारी कंबल बच्चों को उढ़ाने से बचें. कंबल को अच्छे से टक करके रखें ताकि वह बच्चे के चेहरे पर न आए.

