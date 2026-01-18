How To Clean White Shoes: बिना रगड़े...बिना कैमिकल घर पर आसानी से साफ करें गंदे-काले हो चुके सफेद जूते, आसान ट्रिक से हो जाएंगे नए जैसे

How To Clean White Shoes: सफेद जूते पहनते ही अपने लुक में अलग ही स्टाइल और क्लास नजर आने लगती है, लेकिन सफेद जूतों की यही खूबसूरती सबसे ज्यादा देखरेख भी मांगती है. क्योंकि जरा-सी धूल, हल्की सी कीचड़ या पसीने की नमी पड़ते ही उनका सफेद रंग दागदार लगने लगता है. दरअसल, सफेद रंग पर धूल-मिट्टी या पसीने के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं, जो पूरे लुक का मजा किरकिरा कर देते हैं. ऐसे में लोग सफेद जूतों को पहनने से कतराते हैं क्योंकि हर बात जूतों को धोना ना तो आसान होता है और ना ही ये मुमिकन है.



दरअसल, बार-बार पानी में भिगोने से सफेद जूतों का रंग फीका पड़ सकता है, शेप खराब हो सकती है और ये जल्दी पुराने लगने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके सफेद जूते बिना धोए, बिना किसी हार्श केमिकल के, घर पर ही फिर से साफ हो जाएं और नए जैसे लगें तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने सफेद जूतों की खोई हुई चमक आसानी से वापस ला सकते हैं.



घरेलू तरीके से कैसे साफ करें सफेद जूते

अगर आप बिना किसी तेज केमिकल के अपने सफेद जूतों की खोई हुई चमक वापस लाना चाहते हैं, तो हम जो घरेलू तरीका आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं और आपके जूते भी फिर चमक उठते हैं.

इसके लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

बेकिंग सोडा

कोई भी हल्का कपड़े धोने वाला साबुन/डिटर्जेंट

नॉर्मल वाइट टूथपेस्ट

पुराना टूथब्रश या छोटा सॉफ्ट ब्रश

एक कप पानी

सफेद जूतों को कैसे करें साफ?

1. सफेद जूते साफ करने के लिए सबसे पहले जूतों पर जमी सूखी धूल और मिट्टी को किसी सूती कपड़े या ब्रश से अच्छी तरह हटा लें.

2. जूते साफ करने के बाद अब एक कटोरी में बेकिंग सोडा, साबुन/डिटर्जेंट और टूथपेस्ट लें और उन्हें अच्छे से मिला लें, ताकि एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए.

3. अब इस पेस्ट को ब्रश की मदद से अपने जूतों पर अच्छे से लगाएं. जहां दाग-धब्बे ज्यादा हों, वहां हल्के हाथ से गोल-गोल ब्रश को घुमाते हुए उन्हें रगड़ें.

4. जूतों पर इस पेस्ट को कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, इससे दाग हल्के पड़ जाएंगे. अब इसके बाद गीले कपड़े या हल्के पानी से पेस्ट को साफ कर लें.

5. आखिर में जूतों को सूखने के लिए रख दें. लेकिन ध्यान रहे कि सफेद जूतों को सीधा धूप में ना सुखाएं. उन्हें छांव वाली जगह में सुखाएं.

जूते सुखाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

जूतों को तेज धूप में न सुखाएं, इससे उनका रंग पीला पड़ सकता है.

जूतों को कभी भी बहुत जोर से ना रगड़ें. इससे उनका सोल और कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है.

अगर जूते लेदर (चमड़े) के हैं, तो पहले किसी छोटे हिस्से पर पेस्ट लगाकर टेस्ट जरूर करें.

जूतों को नमी से बचाकर रखें, ताकि बदबू और नए दाग न बनें.

हफ्ते में एक बार हल्की सफाई कर लेने से सफेद जूते लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं.

