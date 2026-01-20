scorecardresearch
 
How To Clean White Shirt Easily: अब महंगे ब्लीच और पाउडर की जरूरत नहीं! किचन की 2 चीजें हटाएंगी पुरानी सफेद शर्ट पर लगे जिद्दी दाग, हो जाएगी नई जैसी

How To Clean White Shirt Easily: सफेद शर्ट पर पसीने, खाने या कॉलर के जिद्दी दाग लग गए हैं? अब महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं। बेकिंग सोडा, नींबू और सिरके जैसे आसान घरेलू नुस्खों से सफेद कपड़ों को फिर से चमकदार बनाएं।

दागों को साफ करने के लिए नींबू के नेचुरल ब्लीचिंग गुण काम आते हैं. (Photo: ITG)
How To Clean White Shirt Easily: चाहे ऑफिस हो या कोई खास मौका, सफेद शर्ट लड़कों के लुक में एक अलग ही एलिगेंस जोड़ती है. लेकिन इसके बावजूद भी लड़के सफेद शर्ट पहनने से कतराते हैं. दरअसल, जरा-सी गंदगी, पसीने के पीले दाग, खाने-पीने के दाग या कॉलर पर जमा मैल, सफेद शर्ट की पूरी शान बिगाड़ सकते हैं. कई बार तो सफेद शर्ट एक बार पहनते ही पुरानी लगने लगती है. उस पर लगे दाग देखकर डर लगने लगता है कि शायद इसे धोकर भी साफ नहीं किया जा सकेगा या फिर इसे साफ करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने होंगे.

अगर आप भी इन्हीं चक्करों में सफेद शर्ट पहनने से कतराते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दागों को हटाने के लिए आपको महंगे डिटर्जेंट या ब्लीच जैसे केमिकल्स की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ बिल्कुल नॉर्मल चीजें और छोटे-छोटे आसान घरेलू नुस्खों की मदद से आप अपनी सफेद शर्ट को दोबारा चमकदार और साफ बना सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आपकी सफेद शर्ट नई जैसी चमकदार लगेगी.

सफेद कपड़ों पर क्यों जल्दी दिखते हैं दाग?
सफेद रंग पर हर छोटा-बड़ा दाग साफ नजर आता है. फिर चाहे वो पसीने का हो, धूल-मिट्टी का या फिर तेल..खाने की छींटें अगर समय पर साफ न की जाएं, तो ये कपड़े में जम जाते हैं और फिर आसानी से निकलते नहीं हैं.

बेकिंग सोडे और सिरके से हटाएं जिद्दी दाग
अगर आपकी सफेद शर्ट पर लगे दाग काफी पुराने हो गए हैं, तो बेकिंग सोडे और सिरके को इस्तेमाल करना काफी असरदार हो सकता है.

कैसे साफ करें:

  • इसके लिए सबसे पहले आप एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें. उसमें 1 कप सफेद सिरका और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं.
  • अब इस पानी में शर्ट को 30 मिनट के लिए भिगो दें.
  • फिर नॉर्मल तरीके से धो लें. इससे पसीने और पीले दाग काफी हद तक साफ हो जाते हैं.

नींबू और बेकिंग सोडा से पाएं नेचुरल सफेदी
नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो सफेद कपड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है.

कैसे साफ करें:

  • नींबू के रस में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बनाएं.
  • अब इस पेस्ट को जहां दाग लगा है वहां पर लगाएं और छोड़ दें.
  • 15–20 मिनट बाद धो लें.
  • ये तरीका कॉलर और अंडरआर्म के दागों को हटाने के लिए बेहद फायदेमंद है.

तेल या खाने के दाग के लिए डिशवॉश लिक्विड
अगर आपकी सफेद शर्ट पर तेल या ग्रेवी वाली सब्जी का दाग लग गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है.

कैसे साफ करें:

  • तेल के दाग पर थोड़ा डिशवॉश लिक्विड लगाएं और हल्के हाथ से रगड़ें.
  • फिर पानी से धोकर वॉश करें. डिशवॉश लिक्विड तेल को जल्दी निकाल देता है.

नींबू और नमक से बढ़ाएं कपड़ों की चमक
नींबू और नमक को मिलाकर सफेद शर्ट पर लगाने से उसकी रंगत निखर जाती है.

कैसे करें साफ:

  • सबसे पहले नींबू के रस में नमक मिलाएं.
  • अब इसे दाग पर लगाएं और 20–30 मिनट बाद धो लें.
  • अगर आप इसे धूप में सुखा देते हैं, तो असर और बेहतर होता है.

सफेद कपड़ों को साफ रखने के जरूरी टिप्स

  • सफेद कपड़ों को हमेशा अलग से धोएं
  • दाग लगते ही तुरंत साफ करने की कोशिश करें
  • ज्यादा तेज धूप में देर तक न सुखाएं
  • बार-बार हार्श डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें
