टूथब्रश, तौलिया और स्पॉन्ज… जानिए एक्सपर्ट्स के अनुसार क्या है इन चीजों को बदलने का सही समय

घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें अगर समय पर न बदली जाएं तो सेहत को नुकसान हो सकता है. ऐसा हमारा नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है. ऐसे में टूथब्रश से लेकर तौलिये और बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज तक को बदलने का सही समय पता होना चाहिए.

अगर चीजों को समय पर बदल लिया जाए तो घर साफ रहने के साथ ही बैक्टीरिया और बीमारियों का खतरा भी घटता है. (Photo: ITG)
आप रोज सुबह से रात तक जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बहुत हल्के में ले लेते हैं. चाहे फिर वो टूथब्रश हो, तौलिया हो या किचन का स्पॉन्ज. लोग समझते हैं कि ये क्या ही खराब होते होंगे और इसी सोच के कारण वो सालों तक उन्हीं को इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये चीजों सच में कभी खराब नहीं होती हैं? क्या इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना आपकी सेहत पर असर डालता है?

तो बता दें कि आपका यूं इन चीजों को सालों तक इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है. ये हमारा नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है. वे कहते हैं समय पर इन चीजों को न बदलना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. दरअसल, इनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं. इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको कौन-सी चीज कब बदलनी चाहिए. अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी चीज कब बदलनी चाहिए.

किचन में रखीं चीजें: दिखती साफ हें, लेकिन सबसे ज्यादा गंदी होती हैं
किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें जल्दी खराब होती हैं क्योंकि रसोई में नमी सबसे ज्यादा होती है. इसके साथ ही यहां खाने के कण भी रहते हैं. ऐसे में रसोई की चीजों को जल्दी-जल्दी बदलना बहुत जरूरी है.

बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज और कपड़ा: बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज और कपड़े को हर 10 से 15 दिन में बदल देना चाहिए. अगर इनमें से बदबू आने लगे तो बिना देर किए फेंक दें. 

वॉटर फिल्टर: घर में पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्टर को 3 से 6 महीने में बदलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो साफ पानी की जगह गंदा पानी पीने को मिल सकता है.

मसाले: इस लिस्ट में मसाले भी शामिल हैं. मसालों की बात करें तो पिसे हुए मसाले करीब 6 महीने में अपना स्वाद और खुशबू खो देते हैं, जबकि साबुत मसाले 3 से 5 साल तक चल सकते हैं. ऐसे में पिसे हुए मसालों को 6 महीने के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

बाथरूम की चीजें: नमी की वजह से जल्दी बन जाती हैं बैक्टीरिया का घर
बाथरूम हमेशा गीला रहता है, इसलिए यहां इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है.

टूथब्रश: टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदलना चाहिए, खासकर तब जब आप बीमार होकर ठीक हुए हों.

लूफा: नहाने में इस्तेमाल किया जाने वाला लूफा या स्पॉन्ज 2 से 3 महीने में बदल देना चाहिए, क्योंकि इसमें डेड स्किन और गंदगी जमा हो जाती है.

टॉयलेट ब्रश: जब टॉयलेट ब्रश की बात आती है तो बता दें इसे 6 महीने से एक साल में बदलना सही रहता है.

तौलिया और बाथ मैट: तौलिये और बाथ मैट को 1 से 2 साल तक इस्तेमाल किए जा सकता है, लेकिन अगर इनमें से बदबू आने लगे तो बिना देर किए आप इन्हें पहले ही बदल दें.

बेडरूम की चीजें: अच्छी नींद के लिए साफ-सफाई बहुत जरूरी
बेडरूम में इस्तेमाल होने वाली चीजें आपकी नींद और सेहत दोनों पर असर डालती हैं. ऐसे में इन्हें कब बदलना है कब नहीं इस बात का ध्यान रखा बहुत ज्यादा जरूरी है.

बेडशीट: बेड पर बिछने वाली चादर/बेडशीट को भले ही आप रोजाना धोते हों, लेकिन 2 से 3 साल में इन्हें बदल देना बेहतर होता है.

तकिए:  आपके सिर को आराम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकिए 1 से 2 साल में बदल देने चाहिए, क्योंकि इनमें पसीना, तेल और धूल जमा हो जाती है, जो एलर्जी और गर्दन दर्द का कारण बन सकती है.

गद्दा: आपके बेड पर जो गद्दा बिछा है अगर उसे ठीक से रखा जाए तो 8 से 10 साल तक चल सकता है, लेकिन बहुत पुराना गद्दा कमर दर्द की वजह बन सकता है.   

इन सामानों को भी बदलने के समय पर ध्यान देना जरूरी
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसी मशीनरी एक दिन में या कुछ महीनों में खराब नहीं होते. अगर इनकी सही तरह से सर्विस कराई जाए और देखभाल की जाए तो ये 10 से 15 साल तक अच्छे से चल सकते हैं. लेकिन अगर ये बार-बार खराब होने लगें या ज्यादा बिजली खपत करने लगें, तो इन्हें बदलने पर सोचना चाहिए.

समय पर चीजें बदलना क्यों है जरूरी?
पुरानी चीजें सिर्फ देखने में ही खराब नहीं लगती हैं, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी खतरा बन सकती हैं. समय पर इन्हें बदलने से घर साफ रहता है, बैक्टीरिया कम होते हैं और बीमारियों का खतरा भी घटता है. इसलिए अगली बार जब टूथब्रश घिसा हुआ दिखे या तौलिये से बदबू दे, तो समझ जाइए अब उसे बदलने का सही वक्त आ गया है.

