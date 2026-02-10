Homemade Face Bleach: बाजार-पार्लर का चक्कर छोड़ें! घर पर ही 5 चीजों से तैयार करें नेचुरल ब्लीच, चमक उठेगा चेहरा

Homemade Face Bleach: आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में धूप, धूल, और काम का स्ट्रेस आपकी स्किन को थका हुआ और डल बना देता है. ऐसे में लोग अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए मार्केट से महंग-महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. इन्हीं में ब्लीच भी शामिल है. यूं तो बाजार की ब्लीच लगाने से स्किन की रंगत सुधरती है, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती है. फिर क्या करें?
तो क्यों न आप अपने घर पर ही कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके ब्लीच बनाएं? बेसन, हल्दी, नींबू, शहद और दही जैसी आसानी से मिलने वाली चीजें आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देती हैं. ये न सिर्फ चेहरे को साफ और हेल्दी बनाती हैं, बल्कि उसे मॉइस्चराइज भी रखती हैं. अगर आप चाहें, तो घर पर ही बहुत आसानी से ब्लीच बना ससकते हैं. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप ये नेचुरल ब्लीच घर पर बना सकते हैं और अपनी स्किन को निखार सकते हैं.
इन सभी चीजों को पहले अलग-अलग निकालकर रख लें.
टिप: आंखों और होंठों के पास ब्लीच न लगाएं.
ये ब्लीच आपकी स्किन को केमिकल्स से दूर रखते हुए नेचुरल ग्लो देती है.