Homemade Face Bleach: बाजार-पार्लर का चक्कर छोड़ें! घर पर ही 5 चीजों से तैयार करें नेचुरल ब्लीच, चमक उठेगा चेहरा

Homemade Face Bleach: आप घर में मौजूद बेसन, हल्दी, नींबू, शहद और दही से नेचुरल ब्लीच बना सकते हैं. ये स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट, मॉइस्चराइज और ग्लोइंग बनाता है. इसकी मदद से आपको बिना केमिकल के सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ दमकती और हेल्दी स्किन मिलेगी.

नेचुरल ब्लीच आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना चेहरे की रंगत सुधारती है. (Photo: ITG)
Homemade Face Bleach: आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में धूप, धूल, और काम का स्ट्रेस आपकी स्किन को थका हुआ और डल बना देता है. ऐसे में लोग अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए मार्केट से महंग-महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. इन्हीं में ब्लीच भी शामिल है. यूं तो बाजार की ब्लीच लगाने से स्किन की रंगत सुधरती है, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती है. फिर क्या करें?

तो क्यों न आप अपने घर पर ही कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके ब्लीच बनाएं? बेसन, हल्दी, नींबू, शहद और दही जैसी आसानी से मिलने वाली चीजें आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देती हैं. ये न सिर्फ चेहरे को साफ और हेल्दी बनाती हैं, बल्कि उसे मॉइस्चराइज भी रखती हैं. अगर आप चाहें, तो घर पर ही बहुत आसानी से ब्लीच बना ससकते हैं. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप ये नेचुरल ब्लीच घर पर बना सकते हैं और अपनी स्किन को निखार सकते हैं.

नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

  • बेसन – 2 चम्मच
  • हल्दी पाउडर – 1/4 चम्मच
  • नींबू का रस – 2-3 बूंद
  • शहद – 1 चम्मच
  • दही या गुलाब जल – 2 चम्मच या जरूरत के अनुसार


इन सभी चीजों को पहले अलग-अलग निकालकर रख लें.

ब्लीच कैसे बनाएं?

  1. नेचुरल ब्लीच बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन डालें.
  2. इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और 2-3 बूंद नींबू का रस डालें.
  3. अब 2 चम्मच दही या गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  4. पेस्ट को तब तक मिलाते रहें जब तक यह गाढ़ा और स्मूद न हो जाए.
  5. बस! आपकी नेचुरल ब्लीच तैयार है.

ब्लीच कैसे लगाएं?

  1. पेस्ट को चेहरे पर अच्छे से लगाएं और 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें.
  2. जब पेस्ट सूख जाए, हल्का गीलाकर, मसाज करते हुए निकालें.
  3. फिर चेहरे को धोकर मॉइस्चराइज करें.

टिप: आंखों और होंठों के पास ब्लीच न लगाएं.

नेचुरल ब्लीच के फायदे

  1. नेचुरल ब्लीच स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करती है.
  2. इंफेक्शन और बैक्टीरिया से बचाती है.
  3. स्किन को मॉइस्चराइज और हेल्दी बनाती है.
  4. स्किन का ग्लो बढ़ाती है.
  5. हल्दी और नींबू पिगमेंटेशन कम करने में मदद करते हैं.

ये ब्लीच आपकी स्किन को केमिकल्स से दूर रखते हुए नेचुरल ग्लो देती है.

---- समाप्त ----
