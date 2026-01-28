Home Cleaning Tips: खुशबू से महक उठेगा घर और शीशे की तरह चमकेगा फर्श, बस पोछे के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें

घर अगर साफ-सुथरा और खुशबूदार हो तो मन अपने आप ही खुश और हल्का महसूस करता है. लेकिन कई बार रोजाना पोछा लगाने के बाद भी फर्श पर दाग, चिपचिपाहट या हल्की बदबू रह जाती है. अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से इसे बेहतर बनाया जा सकता है. आज इस खबर में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें पोछने के पानी में मिलाकर आप अपने घर को और ज्यादा साफ, चमकदार और खुशबूदार बना सकते हैं.

सफेद सिरका (वाइट विनेगर)

सफेद सिरका साफ-सफाई के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है. इसका हल्का एसिड दाग-धब्बे और गंदगी को आसानी से घोल देता है. पोछे के पानी में सिरका मिलाने से चिपचिपा गंदा हिस्सा आसानी से हट जाता है और फर्श बिना किसी केमिकल वाली बदबू के साफ हो जाता है. अगर सिरके की तेज गंध आपको पसंद नहीं तो इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल मिलाकर इसके गंध को कम कर सकते हैं.

नींबू का रस

नींबू का रस अपने ताजगी भरे खुशबू के लिए जाना जाता है. इसमें भी एसिड होता है जो ग्रीस और गंध को हटाने में मदद करता है बिल्कुल सिरके की तरह. पोछे के पानी में नींबू का रस मिलाने से फर्श को एक ताजा और साफ खुशबू मिलती है. साथ ही यह फर्श को हल्की चमक भी देता है.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा अपनी बदबू दूर करने की क्षमता के लिए जाना जाता है. पोछे के पानी में इसे मिलाने से बदबू केवल छुपती नहीं, बल्कि पूरी तरह खत्म हो जाती है. इसके अलावा, ये हल्का स्क्रबिंग वाला भी होता है जिससे फर्श की गंदगी उठाने में मदद मिलती है और यह ज्यादातर फर्श पर सेफ है.

डिश सोप (बर्तन धोने का साबुन)

थोड़ा सा डिश सोप पोछे के पानी में मिलाएं. ये ग्रीस और गंदगी हटाने में मदद करता है जो सिर्फ पानी से आसानी से नहीं हटती. पानी के साथ मिलाकर इसे हल्का झाग वाला बनाएं, ज्यादा फोम नहीं. अगर ज्यादा फोम होगा तो फर्श फिसलन वाला हो सकता है.

ग्रीन टी

आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन टी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह आपके घर को हल्की खुशबू और ताजगी भी भर सकती है. यह फर्श की हल्की धूल हटाने और बदबू खत्म करने में भी मदद करती है.

