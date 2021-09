VEGAN: FSSAI ने लॉन्च किया अब वीगन फूड का लोगो, वेज-नॉनवेज से कर पाएंगे फर्क

वीगन डाइट के ट्रेंड और इसके फूड प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इसका नया लोगो लॉन्च किया है. इस लोगो के होने से बाजार में ग्राहक नॉन-वेजिटेरियन और वीगन प्रोडक्ट के बीच फर्क को आसानी से समझ सकेंगे.

इस नए लोगो में एक ग्रीन बॉक्स के अंदर हरे रंग का बड़ा सा 'V' होगा. 'V' के बीचोबीच एक छोटा सा प्लांट रहेगा. जबकि नीचे की तरफ कैपिटल लेटर में 'VEGAN' लिखा होगा. वीगन डाइट के लिए लॉन्च हुआ लोगो वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन के लोगो से एकदम अलग है, ताकि ग्राहक आसानी से प्रोडक्ट चुन सके.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में लोगो जारी करते हुए लिखा, '@FSSAIIndia ने वीगन फूड के लिए एक लोगो लॉन्च किया है, ताकि ग्राहक नॉन-वेजिटेरियन फूड से अलग आसानी से उसकी पहचान कर सकें. यह लोगों की फूड च्वॉइस को लेकर उन्हें सशक्त बनाएगा.'

At @FSSAIIndia , launched a logo for Vegan Foods to help consumers easily identify & differentiate from non-vegan foods. This will empower the people to make informed food choices. pic.twitter.com/xlAusg3HkD

इससे पहले वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स के लिए लोगो था. वेजिटेरियन फूड के लिए ग्रीन कलर का डॉट और नॉन-वेजिटेरियन फूड के लिए ब्राउन कलर का डॉट. इससे लोग इन फूड प्रोडक्ट्स को आसानी से पहचान लेते थे, लेकिन वीगन प्रोडक्ट्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि इसके लिए कोई लोगो नहीं था.

यह लोगो माउंट कैरामल कॉलेज (बैंगलुरु) से फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में मास्टर कर रहे क्रुति मनीष राठौर ने डेवलप किया है. अब बाजार में बिकने वाले हर वीगन प्रोडक्ट्स पर ये लोगो जरूर होगा. FSSAI के सीईओ अरुण सिंघल ने कहा कि लोग तेजी से वीगनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं तो हमने उनके लिए भी एक लोगो जारी कर दिया है.

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) introduces vegan logo for food products



"Earlier, we had logos for veg (green dot) & non-veg foods (brown dot). We have a growing movement towards veganism. So we have come out with a vegan logo," says FSSAI CEO Arun Singhal pic.twitter.com/P2lW86Mspj