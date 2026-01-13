Empty stomach tea: सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए खतरनाक! डॉ. सरीन ने बताया क्यों

सुबह चाय पीने की आदत हर किसी के लिए बेहद आम है. कुछ लोग सुबह ब्रश करके अखबार पढ़ते हुए चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय चाहिए होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीना आपको नुकसान पहुंचा सकता है. हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज (ILBS) के डायरेक्टर और लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. शिवकुमार सरीन ने एक इंटरव्यू में सुबह चाय पीने की आदत को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है. अब उनके मुताबिक ऐसा क्यों है, इस बारे में जानना हर टी लवर्स के लिए जरूरी है ताकि खाली पेट चाय पीने के साइड इफेक्ट भी जान सकें.

और पढ़ें

आदत के कारण चाय पीते हैं लोग

डॉ. सरीन ने चाय पीने की आदत को पारंपरिक आदत करार देते हुए कहा, 'कई लोग तो इसलिए चाय पीते हैं कि उनकी मां पीती थीं, पिता पीते थे. मतलब उन्हें कोई जरूरत नहीं है परंतु घर में एक आदत है इसलिए वो चाय पीते थे. सुबह चाय पीने की आदत से शरीर के नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ता है.'

'दरअसल, आपके माता-पिता चाय इसलिए पीते थे क्योंकि घर छोटा सा होता था. सड़क पर निकलते नहीं थे तो उनका पेट साफ नहीं होता था. तो अब उस आदत को बदलना है. आपके घर में जगह है तो थोड़ा रस्सी कूद लो, एक्सरसाइज कर लो ताकि सही से पेट साफ हो जाए. लेकिन चाय पीकर फ्रेश होने जाना बिल्कुल गलत बात है.'

Advertisement

गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से होता है पेट साफ

डॉ. सरीन ने बताया कि जब सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के कारण होता है. यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें भोजन या लिक्विड पदार्थ खाने या पीने के बाद कोलन (बड़ी आंत) में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे मल त्याग की इच्छा होती है. सुबह उठते ही शरीर इसे एक्टिव रखता है इसलिए अधिकतर लोगों का सुबह उठते ही नेचुरल रूप से पेट साफ हो जाता है.

पेट की सेहत हो जाती है खराब

डॉ. सरीन ने जोर देकर कहा, जब चाय रोज़ की जरूरत बन जाती है, तो चाय की लत और डाइजेशन की समस्याएं धीरे-धीरे पेट की सेहत को खराब करने लगती हैं. पेट की सेहत के लिए हेल्दी तरीके फॉलो करके, हेल्दी मॉर्निंग रूटीन बनाकर और डाइजेशन के लिए नेचुरल तरीके आजमाकर आप बिना चाय पर निर्भर हुए पेट साफ कर सकते हैं.

खाली पेट चाय पीने के नुकसान

खाली पेट चाय पीने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि चाय में मौजूद टैनिन्स और कैफीन पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं.

चाय के टैनिन्स, स्टमक लाइनिंग में परेशानी पैदा करते हैं जिससे हार्टबर्न, गैस और अपच होती हैं.

चाय में मौजूद कैफीन एसिड प्रोडक्शन बढ़ाता है जो एसिड रिफ्लक्स का कारण बनता है. आयरन और कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ता है.

खाली पेट चाय एसिडिटी, नींद की समस्या और पाचन बिगाड़ती है जो लिवर को भी प्रभावित करती है.

---- समाप्त ----