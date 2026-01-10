Winter Cleaning Tips: सर्दियों में ठंडे पानी के बिना गंदा गैस का चूल्हा करें साफ, बस करें ये आसान देसी जुगाड़

Winter Cleaning Tips: सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से हाथ लगाने का भी मन नहीं करता है और ऐसे में कपड़े, बर्तन धोने में तो मानों जैसे शामत ही गई. कपड़ों और बर्तन ही नहीं ठंडी के समय में ठंडे पानी से किचन की सफाई करना किसी टास्क से कम नहीं लगता. खासतौर पर गैस के चूल्हे की सफाई, जहां जमी हुई चिकनाई और जले हुए दाग आसानी से नहीं हटते. लेकिन अब आपको ठंडे पानी से हाथ गीले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप बिना पानी के भी गैस बर्नर को चमका सकते हैं.

और पढ़ें

क्यों जरूरी है गैस बर्नर की सफाई?

गैस का चूल्हा जिसे गैस बर्नर भी कहते हैं, उस पर जमी गंदगी सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि इससे गैस फ्लो पर भी असर पड़ता है. गंदा बर्नर जल्दी जलता नहीं, ज्यादा गैस खपत करता है और कई बार आग की लपट भी असमान हो जाती है. साफ बर्नर न सिर्फ सुरक्षित होता है, बल्कि खाना भी सही तरीके से पकता है.

बेकिंग सोडा और सिरके का कमाल

अगर चूल्हे पर तेल और जले हुए दाग जम गए हैं, तो बेकिंग सोडा और सिरका आपके काम आ सकता है. एक कटोरी में बेकिंग सोडा और ऊपर से थोड़ा सा सिरका डालें. इस पेस्ट को बर्नर पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद किसी सूखे कपड़े या स्क्रबर से रगड़कर उसे साफ कर दे. इससे बिना पानी के भी बर्नर साफ हो जाएगा.

Advertisement

नींबू और नमक से हटाएं जिद्दी दाग

नींबू में मौजूद एसिड और नमक की रफनेस मिलकर गंदगी को आसानी से हटा सकती है, आधे नींबू पर नमक लगाएं और बर्नर पर रगड़ें. इससे चिकनाई और जले के निशान निकल जाते हैं, बाद में सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछ लें.

डिशवॉशिंग लिक्विड और टिश्यू ट्रिक

थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड बर्नर पर डालें और उस पर टिश्यू या पेपर टॉवल रख दें, 5–7 मिनट बाद टिश्यू हटाकर पोंछें. इस तरह से चूल्हे पर लगी ग्रीस अपने आप निकल जाएगी और इसके बाद किसी दूसरे साफ कपड़े से गैस के चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ लें, इससे आपको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

बेकिंग सोडा स्प्रे

अगर आपकी रसोई में खाना बनाते समय चूल्हा ज्यादा गंदा होता है तो आप एक स्प्रे बोतल में बेकिंग सोडा और हल्का गुनगुना पानी मिलाकर भी रख सकते हैं. ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बर्नर पर स्प्रे कर दें और फिर किसी सूखे कपड़े से पोंछ दें. इससे बर्नर चमकने लगेगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

रोजाना हल्की सफाई अपनाएं

इसके अलावा ठंड के मौसम में वैसे भी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है. घर के काम करने के बाद गैस बर्नर की सफाई में अगर आप ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती हैं तो आप रोज गैस इस्तेमाल करने के बाद सूखे कपड़े से बर्नर पोंछ लें, तो गंदगी जमने ही नहीं पाएगी.इससे सर्दियों में भारी सफाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

---- समाप्त ----