Natural Botox face mask: फूल की तरह खिल उठेगा चेहरा! घर पर बनाकर लगाएं ये देसी बोटॉक्स मास्क

Natural Botox face mask: अगर आप भी बिजी लाइफस्टाइल के चलते अपनी स्किन का खास ध्यान नहीं रख पाते हैं और पार्टी या खास मौके के लिए आपको पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं. इतना ही नहीं आजकल लोग चेहरे की खूबसूरती और बढ़ती उम्र के निशान छुपाने के लिए बोटॉक्स का सहारा ले रहे है, जो काफी महंगे होते हैं. मगर कई बार इतने महंगे ट्रीटमेंट कराने के बाद फेस पर नेचुरल ग्लो नहीं आता है, चेहरे पर निखार लाने के लिए हमारी रसोई में कई देसी चीजें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आसान भी है और वो किफायती भी होते हैं.

अगर आप भी अपने चेहरे को नेचुरली सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप घर पर देसी बोटॉक्स क्रीम बनाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं. सर्दियों में खासतौर पर ज्यादा कुछ न तो चेहरे पर लगाने का मन करता है और न ही ज्यादा मेहनत लोग करना पसंद करते हैं. ऐसे में डायटीशियन डॉ. शिल्पा अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर देसी बोटॉक्स मास्क बनाने की एक आसान रेसिपी शेयर की है. सबसे खास बात ये है कि इसे बनाना जितना आसान है, उतना ही आसान इसे लगाना भी है.

घर पर ऐसे बनाएं देसी बोटॉक्स मास्क

एक पैन में पानी गर्म करें.

पानी के गर्म होने पर उसमें एक बड़ा चम्मच मैदे का आटा डालें.

मैदे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें.

फिर इसमें थोड़ा-सा कॉफी पाउडर डालकर मिक्स कर दें.

आखिर में इसमें 1 चम्मच देसी घी या नारियल तेल मिलाएं

कैसे और कितनी देर तक चेहरे पर लगाएं?

ठंडा होने के बाद अब इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे आधे घंटे तक के लिए लगाकर छोड़ दें. उसके बाद आप अपना फेस पानी से धो लीजिए. यह क्रीम स्किन की टाइट और ब्राइट करने में मदद करेगी, इसके साथ ही रिकल्स और हाइपरपिग्मेंटेशन से भी छुटकारा दिलाने में काम आएगी. इस एक क्रीम को लगाने से आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी मिलेगा.

मैदे का आटा चेहरे पर लगाने के फायदे

अगर आप मैदे का आटा चेहरे पर लगाते हैं तो यह फेस से एक्स्ट्रा ऑयल सोखने में मदद करता है. टैनिंग और गंदगी भी निकालने में काम आता है और स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है, हालांकि इसका असर कम समय के लिए होता है.

मैदे के आटे के नुकसान और सावधानियां

मैदा बहुत ड्राई होता है, इसलिए ड्राई स्किन वाले लोगों को इसे नहीं लगाना चाहिए.

सेंसिटिव स्किन और मुहांसे वाले चेहरे पर इसे लगाने से जलन हो सकती है.

मैदे का अधिक इस्तेमाल करने से स्किनपोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे पिंपल्स होने का खतरा बढ़ जाता है.

मैदे का आटा लंबे समय तक या रोज लगाने से स्किन डैमेज हो सकती है.

