scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Natural Botox face mask: फूल की तरह खिल उठेगा चेहरा! घर पर बनाकर लगाएं ये देसी बोटॉक्स मास्क

आप महंगे पार्लर ट्रीटमेंट के बिना घर पर ही देसी बोटॉक्स क्रीम बनाकर अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो और निखार दे सकते हैं. डॉ शिल्पा अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर इस क्रीम को बनाने की रेसिपी शेयर की है. यह क्रीम स्किन को टाइट और ब्राइट करने के साथ-साथ रिकल्स और हाइपरपिग्मेंटेशन से भी राहत देने में मदद करती है.

Advertisement
X
ड्राई स्किन वालों को चेहरे पर मैदा लगाने से परहेज करना चाहिए. (PHOTO:ITG)
ड्राई स्किन वालों को चेहरे पर मैदा लगाने से परहेज करना चाहिए. (PHOTO:ITG)

Natural Botox face mask: अगर आप भी बिजी लाइफस्टाइल के चलते अपनी स्किन का खास ध्यान नहीं रख पाते हैं और पार्टी या खास मौके के लिए आपको पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं. इतना ही नहीं आजकल लोग चेहरे की खूबसूरती और बढ़ती उम्र के निशान छुपाने के लिए बोटॉक्स का सहारा ले रहे है, जो काफी महंगे होते हैं. मगर कई बार इतने महंगे ट्रीटमेंट कराने के बाद फेस पर नेचुरल ग्लो नहीं आता है, चेहरे पर निखार लाने के लिए हमारी रसोई में कई देसी चीजें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आसान भी है और वो किफायती भी होते हैं. 

अगर आप भी अपने चेहरे को नेचुरली सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप घर पर देसी बोटॉक्स क्रीम बनाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं. सर्दियों में खासतौर पर ज्यादा कुछ न तो चेहरे पर लगाने का मन करता है और न ही ज्यादा मेहनत लोग करना पसंद करते हैं. ऐसे में  डायटीशियन डॉ. शिल्पा अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर देसी बोटॉक्स मास्क बनाने की एक आसान रेसिपी शेयर की है. सबसे खास बात ये है कि इसे बनाना जितना आसान है, उतना ही आसान इसे लगाना भी है. 

घर पर ऐसे बनाएं देसी बोटॉक्स मास्क

  • एक पैन में पानी गर्म करें.
  • पानी के गर्म होने पर उसमें एक बड़ा चम्मच मैदे का आटा डालें.
  • मैदे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें.
  • फिर इसमें थोड़ा-सा कॉफी पाउडर डालकर मिक्स कर दें.
  • आखिर में इसमें 1 चम्मच देसी घी या नारियल तेल मिलाएं

कैसे और कितनी देर तक चेहरे पर लगाएं? 

ठंडा होने के बाद अब इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे आधे घंटे तक के लिए लगाकर छोड़ दें. उसके बाद आप अपना फेस पानी से धो लीजिए. यह क्रीम स्किन की टाइट और ब्राइट करने में मदद करेगी, इसके साथ ही रिकल्स और हाइपरपिग्मेंटेशन से भी छुटकारा दिलाने में काम आएगी. इस एक क्रीम को लगाने से आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli Anushka Sharma
विराट कोहली ने शेयर की नए साल की पहली तस्वीर, शॉर्ट ड्रेस में अनुष्का ने ढाया कहर
Kadak Masala Chai (Photo: ITG)
नए साल 2026 की ठंडी सुबह में ऐसे बनाएं कड़क चाय, सर्दी-थकान होंगे गायब
New Year Party Hangover (Photo: Pixabay/Pexels)
New Year 2026 Party के बाद हैंगओवर? ये 6 सस्ती डिटॉक्स ड्रिंक्स देंगी राहत
Weight Loss Drinks
नए साल पर पहले दिन से शुरू करें ये 6 काम, साल भर रहेंगे फिट
New Year Predicts 2026 Health Trends
2026 में लोग कम पिएंगे शराब... करीना की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता ने क्यों कहा ऐसा
Advertisement

 मैदे का आटा चेहरे पर लगाने के फायदे

अगर आप मैदे का आटा चेहरे पर लगाते हैं तो यह फेस से एक्स्ट्रा ऑयल सोखने में मदद करता है.  टैनिंग और गंदगी भी निकालने में काम आता है और स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है, हालांकि इसका असर कम समय के लिए होता है. 

 मैदे के आटे के नुकसान और सावधानियां

  • मैदा बहुत ड्राई होता है, इसलिए ड्राई स्किन वाले लोगों को इसे नहीं लगाना चाहिए. 
  • सेंसिटिव स्किन और मुहांसे वाले चेहरे पर इसे लगाने से जलन हो सकती है. 
  • मैदे का अधिक इस्तेमाल करने से स्किनपोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे पिंपल्स होने का खतरा बढ़ जाता है.
  • मैदे का आटा लंबे समय तक या रोज लगाने से स्किन डैमेज हो सकती है. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement