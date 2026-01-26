How To Clean Dirty-Stingy Socks: गंदी-बदबूदार जुराबों को साफ करने में वॉशिंग मशीन भी हो रही फेल? ये आसान घरेलू ट्रिक्स मिनटों में कर देंगी Clean

How To Clean Dirty and Stingy Socks: नए कपड़े पहनने का मजा तो तब किरकिरा हो जाता है, जब जूते उतारते ही जुराबों की बदबू और गंदगी सामने आ जाए. कई बार तो जुराबें इतनी गंदी हो जाती हैं कि लगता है अब इन्हें फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. खासकर सफेद जुराबें तो दो-चार बार पहनते ही पहचान में नहीं आतीं. आलम ये होता है कि बाहर खेलकर आए बच्चे हों या पूरा दिन जूते पहनकर ऑफिस से लौटे बड़े लोग सभी की जुराबें इतनी गंदी हो जाती हैं कि देखने में ही मन खराब हो जाए. कई बार तो सफेद जुराबें काली-पीली पड़ जाती हैं, बदबू अलग से और दाग ऐसे कि वॉशिंग मशीन भी हाथ खड़े कर दे.

और पढ़ें

अक्सर हम यही सोचते हैं कि अब तो ये जुराबें खराब हो गईं, या फिर उन्हें जोर-जोर से रगड़ते हैं, जिससे कपड़ा भी जल्दी खराब हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना ज्यादा मेहनत और बिना महंगे प्रोडक्ट के, सिर्फ कुछ आसान घरेलू तरीकों से गंदी जुराबें फिर से साफ और फ्रेश बनाई जा सकती हैं. खास बात ये है कि इन्हें साफ करने के लिए किसी खास चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है.



गंदी जुराबें साफ करने के तरीके:



1. धोने से पहले जुराब को पलट लें

गंदी से गंदी जुराब धोने से पहले उसे अंदर की तरफ पलटना बहुत जरूरी है. अक्सर पसीना और गंदगी जुराब के अंदर ही जमी रहती है. जब जुराब का अंदर वाला गंदा हिस्सा बाहर की तरफ आ जाता है, तो पानी और साबुन सही जगह तक पहुंच पाते हैं और सफाई अच्छे से होती है.



2. सिरका और बेकिंग सोडा में भिगोएं जुराब:

आप गंदी जुराबों को सिरके और बेकिंग सोडा के पेस्ट में भिगोकर भी आसानी से साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले एक टब या बाल्टी में गुनगुना पानी लेना होगा. उसमें थोड़ा सफेद सिरका और बेकिंग सोडा डालें. अब इस घोल में गंदी जुराबें 30 से 60 मिनट तक के लिए भिगो दें. सिरका बदबू हटाने में मदद करता है और बेकिंग सोडा जमे हुए दागों को हल्का कर देता है.

Advertisement

टिप: अगर जुराबें सफेद हैं और दाग ज्यादा गहरे हैं, तो सिरका और बेकिंग सोडा के साथ ही इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं. इससे जुराबें और साफ दिखेंगी.



3. बिना रगड़े भी जुराब होंगी साफ:

अगर आपको जुराब रगड़ना पसंद नहीं है, तो परेशान न हों. पानी और डिटर्जेंट वाले टब में जुराबें डालकर हाथ से हल्का हिला दें. इससे गंदगी अपने आप निकलने लगती है और कपड़ा भी खराब नहीं होता.



4. वॉशिंग मशीन में धोने का सही तरीका:

जुराबें अंदर से बाहर की तरफ पलटकर उन्हें वॉशिंग मशीन में डालें. इसके बाद इसमें डिटर्जेंट डालें, लेकिन ध्यान रहे कि डिटर्जेंट ज्यादा हार्ड ना हो. अगर आप चाहते हैं कि जुराबें अच्छे से साफ हों तो उसके लिए कोल्ड वॉश या मशीन को हल्की स्पीड पर चलाएं. धोने के बाद जुराबों को पूरी तरह सुखाएं. अगर जुराबें पूरी तरह से नहीं सूखेंगी तो उनमें बदबू बनी रहती है.

5. क्या है जुराबे सुखाने का सही तरीका:

जुराबों को सुखाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें एक-दूसरे पर चढ़ाकर ना सुखाएं. उन्हें अलग-अलग फैलाकर धूप या हवा वाली जगह पर टांगें. धूप में सुखाने से जुराबों में मौजूद बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं और उनमें बदबू भी नहीं आती है.

---- समाप्त ----