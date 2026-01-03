scorecardresearch
 
देसी घी असली या नकली मिनटों में करें पहचान, घर पर आजमाएं 'फूड फार्मर' का ये आसान फॉर्मूला

देसी घी महंगा होने के कारण बाजार में मिलावट के मामले बढ़ गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं. इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमात्सिंगका ने घर पर देसी घी की मिलावट जांचने का एक आसान तरीका बताया है, यह तरीका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की आधिकारिक टेस्टिंग बुक पर आधारित है.

सर्दियों में देसी घी खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. (PHOTO:ITG)

सर्दियों में भारतीय रसोई में देसी घी का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है,गर्मियों में भले ही लोग देसी घी खाना थोड़ा कम कर देते हैं. मगर सर्दियां आते हीं सब्जियों में ऊपर से घी डालने से लेकर देसी घी में बने पराठे शुरू हो जाते हैं. देसी घी की गिनती देसी सुपरफूड की जाती है और इसे बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी मानते हैं. देसी घी महंगा आता है और इसलिए इसमें कई बार मिलावट के मामले सामने आते रहते हैं. बाजार में कई ब्रांड के देसी घी मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं कि कौन-सा घी असली है. 

देसी घी में लंबे समय से मिलावट होती आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ही यह है कि देसी घी महंगा होता है और हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद भी. ऐसे में लोग देसी घी के नाम पर बहुत धोखाधड़ी करते हैं और मिलावट वाला घी बाजार में ऊंचे रेट पर बेचते हैं.  इंफ्लुएंसर रेवंत हिमात्सिंगका जो अपने सोशल मीडिया चैनल 'फूड फार्मर' के जरिए खाने-पीने की चीजों को लेकर लोगों को सावधान करते रहते हैं. 

घर पर करें ये आसान देसी घी टेस्ट

 रेवंत हिमात्सिंगका ने हाल ही में एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने घर पर एक होम टेस्ट की मदद से असली घी की पहचान करने का बेहद आसान तरीका बताया है. रेवंत ने आगे बताया कि यह देसी घी टेस्ट करने का तरीका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ऑफिशियल टेस्टिंग बुक से है. 

देसी घी में मिलाए आयोडीन

इस टेस्ट के लिए आपको एक कटोरी में देसी घी लेना है और फिर उसमें आयोडीन डालना है. इन दोनों अच्छे से मिक्स कर दें. दोनों जब एक दूसरे में मिल जाएं, उसके बाद अगर घी का कलर चेंज होकर नीला हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि आपका घी नकली है. अगर देसी घी का कलर नहीं बदलता है और वो पीला ही रहता है तो इसका मतलब है कि आपका घी असली है. 

सर्दियों में देसी घी खाने के फायदे

  • सर्दियों में देसी घी खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर को ठंड से बचाती है और अंदर से एनर्जी देती है.
  • देसी घी इम्युनिटी मजबूत करता है, जिससे सर्दी-खांसी और वायरल इंफेक्शन का खतरा कम होता है. यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है.
  • ठंड के मौसम में होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में भी घी मददगार है. स्किन को ड्राईनेस से बचाकर नेचुरल नमी और चमक देता है. सही मात्रा में सेवन करने से घी दिमाग को तेज रखता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाता है.
