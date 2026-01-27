'बॉर्डर 2' की एक्ट्रेस ने इस तरीके से महज 6 महीने में घटाया था 15 किलो वजन, ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ गए थे फैंस के होश

बॉलीवुड की चर्चित मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर' को रिलीज हुई 28-29 बरस बीत चुके हैं और अब इस फिल्म का सीक्वल 'बॉर्डर 2' थिएटर्स में आ पहुंचा है. फिल्म को देखकर लोग सिनेमाघरों से नम आंखों के साथ बाहर आ रहे हैं. फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है, जिसका असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ देखने को मिल रहा है. फिल्म हिट हो चुकी है और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. फिल्म की सफलता के साथ-साथ इसके कलाकारों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इन कलाकारों में से एक हैं मोना सिंह, जिन्होंने इस फिल्म में किरदार फतेह सिंह (सनी देओल) की पत्नी का रोल निभाया है.

मोना सिंह अपने किरदार के साथ ही अपने शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी चर्चा में रहती हैं. मोना सिंह ने केवल 6 महीने में अपना 15 किलो वजन कम किया था. आज वह पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक दिखती हैं. उनका ये बदला-बदला रूप देखकर फैंस एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और मीडिया भी उनके ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा कर रही है. लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोना सिंह ने अपना वजन कम करने के लिए क्या किया था? चलिए जानते हैं.



मोना ने कैसे शुरू किया ट्रांसफॉर्मेशन

एक्ट्रेस मोना सिंह ने ETimes से एक बातचीत में अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में खुलकर बताया था. मोना ने खुलासा किया था कि उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी को न्यू ईयर रिजॉल्यूशन की तरह लिया और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने की शुरुआत की.



मोना ने बताया कि अपनी डाइट और रूटीन में बदलाव करना उन्होंने 2023 में शुरू किया था और इसका मुख्य कारण उनकी एक वेब सीरीज ‘Paan Parda Sarda’ थी. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने अपने शरीर में बदलाव देखना शुरू किया, उन्हें और भी मोटिवेशन मिला और वह अपने योग ट्रेनर के हिसाब से चलते हुए पूरी मेहनत करती रहीं.

मोना ने कहा, 'जैसे ही मैंने रिजल्ट्स देखना शुरू किया, मैं बोली Wow, ये तो कुछ एडिक्टिव है. अब बस इसे फॉलो करती रहूंगी और वही कपड़े पहनूंगी जो हमेशा पहनना चाहती थीं और वैसी ही दिखूंगी जैसे हमेशा दिखना चाहती थीं.'



मोना के योग गुरू ने दिया था फिटनेस मंत्र

मोना का कहना था कि सही खाना और एक्सरसाइज करना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि माइंड क्लैरिटी के लिए भी जरूरी है. उनके योग टीचर ने उन्हें बताया था, 'जो दिन में एक बार खाते हैं वो योगी हैं, जो दो बार खाते हैं वो भोगी हैं और जो तीन बार खाते हैं वो रोगी हैं.'

मोना ने हंसते हुए कहा कि उन्हें रोगी नहीं बनना था, इसलिए उन्होंने अपने खाने और एक्सरसाइज का खास ख्याल रखा.

मोना ने दिए फिटनेस और हेल्थ टिप्स

मोना सिंह ने बातचीत में सभी को लाइफस्टाइल और हेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स दिए. उन्होंने कहा कि आजकल की जिंदगी बहुत ही भागदौड़ वाली और स्ट्रेसफुल हो गई है, इसलिए कभी-कभी धीरे चलना और खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

मोना ने कहा कि सिर्फ एक्टिंग करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लाइफस्टाइल सही होना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि अब लोग समय पर सोते नहीं हैं, खासकर मुंबई जैसे शहर में लोग हमेशा बेचैन, और स्ट्रेस में रहते हैं. वो लोग ओवरवर्क भी करते हैं. उनका कहना है कि हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, सुबह की शुरुआत धीरे-धीरे और शांतिपूर्वक करनी चाहिए और ध्यान (मेडिटेशन) करना चाहिए. इससे हर काम को आसानी से और मानसिक शांति के साथ निपटाया जा सकता है. इसके साथ ही नींद भी अच्छे लेनी चाहिए.



मोना ने कैसे आलस को हराया?

मोना ने माना कि पहले उन्हें आलस महसूस होता था. वो एक्सरसाइज करने में कतराती थीं, लेकिन उन्होंने सीखा कि चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, कंसिस्टेंसी रखना और मेहनत करना बहुत जरूरी है. इस तरह से मोना ने महज 6 महीने में अपना 15 किलो वजन कम किया था. अब भी मोना अपनी डाइट और फिटनेस रूटीन का ध्यान रखती हैं. उनके मुताबिक वो छुट्टियों के दिनों पर भी ओवरइटिंग से बचती हैं.

